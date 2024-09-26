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ФБР провело обыск в доме мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 26.09.2024
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16:32 26.09.2024 (обновлено: 18:12 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/fbr-1974898569.html
ФБР провело обыск в доме мэра Нью-Йорка
ФБР провело обыск в доме мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 26.09.2024
ФБР провело обыск в доме мэра Нью-Йорка
Агенты ФБР провели обыск в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса на фоне сообщений о том, что ему готовятся предъявить уголовные обвинения, сообщает NBC со ссылкой... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:32
2024-09-26T18:12
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Агенты ФБР провели обыск в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса на фоне сообщений о том, что ему готовятся предъявить уголовные обвинения, сообщает NBC со ссылкой на источники. Администрация мэра Нью-Йорка в последнее время стала объектом расследований и, в частности, коррупционных скандалов. Одно из самых громких проходит в отношении самого градоначальника, которого подозревают в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны. "Агенты ФБР проводили обыск в особняке Грейси (резиденция Адамса - ред.), доме мэра, рано утром в четверг", - пишет СМИ. Спиро, адвокат Адамса, которого цитирует NBC, заявил, что ФБР обыскало дом мэра "в попытке устроить спектакль" и изъять его телефон. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники информировала, что Адамсу готовятся предъявить уголовные обвинения (какие именно - не уточняла). В этом случае он станет первым действующим чиновником на этой должности, которого привлекают к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20240816/nyu-york-1966516009.html
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в мире, нью-йорк (город), турция, манхэттен, фбр, nbc
В мире, Нью-Йорк (город), Турция, Манхэттен, ФБР, NBC
ФБР провело обыск в доме мэра Нью-Йорка

NBC: ФБР провело обыск в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса

© AP Photo / Yuki IwamuraПолицейские возле официальной резиденции мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. 26 сентября 2024
Полицейские возле официальной резиденции мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Полицейские возле официальной резиденции мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. 26 сентября 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Агенты ФБР провели обыск в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса на фоне сообщений о том, что ему готовятся предъявить уголовные обвинения, сообщает NBC со ссылкой на источники.
Администрация мэра Нью-Йорка в последнее время стала объектом расследований и, в частности, коррупционных скандалов. Одно из самых громких проходит в отношении самого градоначальника, которого подозревают в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны.
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"Агенты ФБР проводили обыск в особняке Грейси (резиденция Адамса - ред.), доме мэра, рано утром в четверг", - пишет СМИ.
Спиро, адвокат Адамса, которого цитирует NBC, заявил, что ФБР обыскало дом мэра "в попытке устроить спектакль" и изъять его телефон.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники информировала, что Адамсу готовятся предъявить уголовные обвинения (какие именно - не уточняла). В этом случае он станет первым действующим чиновником на этой должности, которого привлекают к уголовной ответственности.
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В миреНью-Йорк (город)ТурцияМанхэттенФБРNBC
 
 
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