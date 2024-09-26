ФБР провело обыск в доме мэра Нью-Йорка
NBC: ФБР провело обыск в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса
© AP Photo / Yuki IwamuraПолицейские возле официальной резиденции мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. 26 сентября 2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Полицейские возле официальной резиденции мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. 26 сентября 2024
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Агенты ФБР провели обыск в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса на фоне сообщений о том, что ему готовятся предъявить уголовные обвинения, сообщает NBC со ссылкой на источники.
Администрация мэра Нью-Йорка в последнее время стала объектом расследований и, в частности, коррупционных скандалов. Одно из самых громких проходит в отношении самого градоначальника, которого подозревают в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны.
"Агенты ФБР проводили обыск в особняке Грейси (резиденция Адамса - ред.), доме мэра, рано утром в четверг", - пишет СМИ.
Спиро, адвокат Адамса, которого цитирует NBC, заявил, что ФБР обыскало дом мэра "в попытке устроить спектакль" и изъять его телефон.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники информировала, что Адамсу готовятся предъявить уголовные обвинения (какие именно - не уточняла). В этом случае он станет первым действующим чиновником на этой должности, которого привлекают к уголовной ответственности.