https://ria.ru/20240926/fbr-1974898569.html

ФБР провело обыск в доме мэра Нью-Йорка

ФБР провело обыск в доме мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 26.09.2024

ФБР провело обыск в доме мэра Нью-Йорка

Агенты ФБР провели обыск в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса на фоне сообщений о том, что ему готовятся предъявить уголовные обвинения, сообщает NBC со ссылкой... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:32

2024-09-26T16:32

2024-09-26T18:12

в мире

нью-йорк (город)

турция

манхэттен

фбр

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974926439_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_0915f01e6c77c951ba744193c78873a2.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Агенты ФБР провели обыск в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса на фоне сообщений о том, что ему готовятся предъявить уголовные обвинения, сообщает NBC со ссылкой на источники. Администрация мэра Нью-Йорка в последнее время стала объектом расследований и, в частности, коррупционных скандалов. Одно из самых громких проходит в отношении самого градоначальника, которого подозревают в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны. "Агенты ФБР проводили обыск в особняке Грейси (резиденция Адамса - ред.), доме мэра, рано утром в четверг", - пишет СМИ. Спиро, адвокат Адамса, которого цитирует NBC, заявил, что ФБР обыскало дом мэра "в попытке устроить спектакль" и изъять его телефон. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники информировала, что Адамсу готовятся предъявить уголовные обвинения (какие именно - не уточняла). В этом случае он станет первым действующим чиновником на этой должности, которого привлекают к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20240816/nyu-york-1966516009.html

https://ria.ru/20240926/mer-1974739942.html

нью-йорк (город)

турция

манхэттен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), турция, манхэттен, фбр, nbc