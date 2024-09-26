https://ria.ru/20240926/egipet-1974962131.html

В Египте хотят создать отделение исламских исследований на русском языке

В Египте хотят создать отделение исламских исследований на русском языке - РИА Новости, 26.09.2024

В Египте хотят создать отделение исламских исследований на русском языке

Ведущий в исламском мире университет Аль-Азхар хотел бы создать отделение исламских исследований на русском языке, заявил РИА Новости член пресс-центра... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T23:47

2024-09-26T23:47

2024-09-26T23:47

египет

каир (город)

равиль гайнутдин

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КАИР, 26 сен - РИА Новости. Ведущий в исламском мире университет Аль-Азхар хотел бы создать отделение исламских исследований на русском языке, заявил РИА Новости член пресс-центра университета Хусам Шакер. "Мы хотели бы создать в университете отделение исламских исследований на русском языке для российских студентов, обучающихся в университете Аль-Азхар, но этот вопрос пока не поднимался", - сообщил Шакер. Он добавил, что все российские студенты, получающие образование в Аль-Азхаре, изучают арабский язык и исламские науки. Ранее председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин сообщил РИА Новости, что в связи с назначением нового Верховного муфтия Египта Назира Аяда дальнейшие связи мусульман двух стран будут укрепляться и расширяться. В апреле в египетской столице Каире впервые состоялась выставка "Традиция ислама в России".

https://ria.ru/20240919/briks-1973680955.html

https://ria.ru/20240822/vystavka-1967911775.html

египет

каир (город)

россия

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египет, каир (город), равиль гайнутдин, в мире, россия