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В Египте хотят создать отделение исламских исследований на русском языке - РИА Новости, 26.09.2024
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23:47 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/egipet-1974962131.html
В Египте хотят создать отделение исламских исследований на русском языке
В Египте хотят создать отделение исламских исследований на русском языке - РИА Новости, 26.09.2024
В Египте хотят создать отделение исламских исследований на русском языке
Ведущий в исламском мире университет Аль-Азхар хотел бы создать отделение исламских исследований на русском языке, заявил РИА Новости член пресс-центра... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T23:47
2024-09-26T23:47
египет
каир (город)
равиль гайнутдин
в мире
россия
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КАИР, 26 сен - РИА Новости. Ведущий в исламском мире университет Аль-Азхар хотел бы создать отделение исламских исследований на русском языке, заявил РИА Новости член пресс-центра университета Хусам Шакер. "Мы хотели бы создать в университете отделение исламских исследований на русском языке для российских студентов, обучающихся в университете Аль-Азхар, но этот вопрос пока не поднимался", - сообщил Шакер. Он добавил, что все российские студенты, получающие образование в Аль-Азхаре, изучают арабский язык и исламские науки. Ранее председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин сообщил РИА Новости, что в связи с назначением нового Верховного муфтия Египта Назира Аяда дальнейшие связи мусульман двух стран будут укрепляться и расширяться. В апреле в египетской столице Каире впервые состоялась выставка "Традиция ислама в России".
https://ria.ru/20240919/briks-1973680955.html
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египет, каир (город), равиль гайнутдин, в мире, россия
Египет, Каир (город), Равиль Гайнутдин, В мире, Россия
В Египте хотят создать отделение исламских исследований на русском языке

В Аль-Азхаре хотят создать отделение исламских исследований на русском языке

© Фото : Public DomainУниверситет Аль-Азхар в Каире
Университет Аль-Азхар в Каире - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Public Domain
Университет Аль-Азхар в Каире . Архивное фото
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КАИР, 26 сен - РИА Новости. Ведущий в исламском мире университет Аль-Азхар хотел бы создать отделение исламских исследований на русском языке, заявил РИА Новости член пресс-центра университета Хусам Шакер.
"Мы хотели бы создать в университете отделение исламских исследований на русском языке для российских студентов, обучающихся в университете Аль-Азхар, но этот вопрос пока не поднимался", - сообщил Шакер.
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Он добавил, что все российские студенты, получающие образование в Аль-Азхаре, изучают арабский язык и исламские науки.
Ранее председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин сообщил РИА Новости, что в связи с назначением нового Верховного муфтия Египта Назира Аяда дальнейшие связи мусульман двух стран будут укрепляться и расширяться.
В апреле в египетской столице Каире впервые состоялась выставка "Традиция ислама в России".
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