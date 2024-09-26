Рейтинг@Mail.ru
Спикер палаты представителей Джонсон не нашел время на встречу с Зеленским - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 26.09.2024 (обновлено: 10:06 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/dzhonson-1974729816.html
Спикер палаты представителей Джонсон не нашел время на встречу с Зеленским
Спикер палаты представителей Джонсон не нашел время на встречу с Зеленским - РИА Новости, 26.09.2024
Спикер палаты представителей Джонсон не нашел время на встречу с Зеленским
Спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет встречаться в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T00:59
2024-09-26T10:06
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
джо байден
майк джонсон
пенсильвания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915412473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14060f5c06347dc408ab0ad0d7c42ccc.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет встречаться в Вашингтоне с Владимиром Зеленским.&quot;Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая, как вы могли заметить. Я не уверен, что буду в городе завтра (в четверг. — Прим. ред.)&quot;, — заявил он журналистам.Зеленский в Вашингтоне намерен провести отдельные встречи с президентом Джо Байденом и претендентом на высший пост от демократов Камалой Харрис. Джонсон занимает третье место во властной иерархии США.Спикер накануне потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании. Он назвал эту поездку в колеблющийся штат за деньги американских налогоплательщиков вмешательством в выборы, поскольку она носила характер мероприятия в рамках кампании Демократической партии.Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974724759.html
https://ria.ru/20240925/ssha-1974702098.html
сша
вашингтон (штат)
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915412473_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1718251edcc7d2cb3ed7e888734f7d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, джо байден, майк джонсон, пенсильвания, в мире
США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Джо Байден, Майк Джонсон, Пенсильвания, В мире
Спикер палаты представителей Джонсон не нашел время на встречу с Зеленским

Спикер палаты представителей Джонсон заявил, что не встретится с Зеленским в США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер палаты представителей США Майк Джонсон
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет встречаться в Вашингтоне с Владимиром Зеленским.
«

"Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая, как вы могли заметить. Я не уверен, что буду в городе завтра (в четверг. — Прим. ред.)", — заявил он журналистам.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Спикер палаты представителей США потребовал от Зеленского уволить посла
Вчера, 23:56
Зеленский в Вашингтоне намерен провести отдельные встречи с президентом Джо Байденом и претендентом на высший пост от демократов Камалой Харрис. Джонсон занимает третье место во властной иерархии США.
Спикер накануне потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании. Он назвал эту поездку в колеблющийся штат за деньги американских налогоплательщиков вмешательством в выборы, поскольку она носила характер мероприятия в рамках кампании Демократической партии.
Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В США начали расследовать дело о расходовании средств на визит Зеленского
Вчера, 19:44
 
СШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДжо БайденМайк ДжонсонПенсильванияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала