Спикер палаты представителей Джонсон не нашел время на встречу с Зеленским
Спикер палаты представителей Джонсон заявил, что не встретится с Зеленским в США
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер палаты представителей США Майк Джонсон
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет встречаться в Вашингтоне с Владимиром Зеленским.
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"Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая, как вы могли заметить. Я не уверен, что буду в городе завтра (в четверг. — Прим. ред.)", — заявил он журналистам.
Зеленский в Вашингтоне намерен провести отдельные встречи с президентом Джо Байденом и претендентом на высший пост от демократов Камалой Харрис. Джонсон занимает третье место во властной иерархии США.
Спикер накануне потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании. Он назвал эту поездку в колеблющийся штат за деньги американских налогоплательщиков вмешательством в выборы, поскольку она носила характер мероприятия в рамках кампании Демократической партии.
Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.