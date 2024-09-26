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В России джаз остается вне политики, заявил Киселев - РИА Новости, 26.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:09 26.09.2024 (обновлено: 12:37 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/dzhaz-1974807036.html
В России джаз остается вне политики, заявил Киселев
В России джаз остается вне политики, заявил Киселев - РИА Новости, 26.09.2024
В России джаз остается вне политики, заявил Киселев
В России, отличие от США, джаз остается вне политики, за океаном в отношении тех музыкантов, которые хотят сотрудничать с Россией, вводятся жесточайшие санкции, РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:09
2024-09-26T12:37
культура
россия
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дмитрий киселев
государственный департамент сша
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ГЕЛЕНДЖИК, 26 сен - РИА Новости. В России, отличие от США, джаз остается вне политики, за океаном в отношении тех музыкантов, которые хотят сотрудничать с Россией, вводятся жесточайшие санкции, заявил РИА Новости генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Конечно, мы считаем, что джаз вне политики. Раньше в Советском Союзе его политизировали, был лозунг: "Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь" – такие плакаты были во времена СССР. Джаз в какие-то времена даже преследовался. Играть джаз официально было чем-то зазорным. Если говорить о сегодняшних реалиях, то политизировать джаз стали в США. Они, скажем, угрожали музыкантам, которые хотели приехать к нам на фестиваль в Крым. Госдеп рассылал бумаги с текстом: "Вас ждут штрафы и наказания". Но мы в России не политизируем", - сказал он. Киселев отметил, что организаторы фестиваля "Геленджик - Молодое" также столкнулись с отказами от участия со стороны зарубежных исполнителей. "Нам присылали письма из Госдепа как аргумент отказа. Музыкантов за рубежом начинали преследовать, отменять их концерты, вводить против них санкции", - добавил он. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел на берегу Черного моря. Идейным вдохновителем проекта стал гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
https://ria.ru/20240926/kiselev-1974804619.html
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россия, сша, ссср, дмитрий киселев, государственный департамент сша, культура
Культура, Россия, США, СССР, Дмитрий Киселев, Государственный департамент США, Культура
В России джаз остается вне политики, заявил Киселев

Киселев: за океаном угрожают музыкантам, которые хотят сотрудничать с Россией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКвартет Сандры Фракенберг и музыкант Сергей Головня выступают на джазовом фестивале "Геленджик-молодое". 25 сентября 2024
Квартет Сандры Фракенберг и музыкант Сергей Головня выступают на джазовом фестивале Геленджик-молодое. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Квартет Сандры Фракенберг и музыкант Сергей Головня выступают на джазовом фестивале "Геленджик-молодое". 25 сентября 2024
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ГЕЛЕНДЖИК, 26 сен - РИА Новости. В России, отличие от США, джаз остается вне политики, за океаном в отношении тех музыкантов, которые хотят сотрудничать с Россией, вводятся жесточайшие санкции, заявил РИА Новости генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Конечно, мы считаем, что джаз вне политики. Раньше в Советском Союзе его политизировали, был лозунг: "Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь" – такие плакаты были во времена СССР. Джаз в какие-то времена даже преследовался. Играть джаз официально было чем-то зазорным. Если говорить о сегодняшних реалиях, то политизировать джаз стали в США. Они, скажем, угрожали музыкантам, которые хотели приехать к нам на фестиваль в Крым. Госдеп рассылал бумаги с текстом: "Вас ждут штрафы и наказания". Но мы в России не политизируем", - сказал он.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на джазовом фестивале Геленджик-молодое - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Киселев назвал джаз спасительной культурой
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Киселев отметил, что организаторы фестиваля "Геленджик - Молодое" также столкнулись с отказами от участия со стороны зарубежных исполнителей. "Нам присылали письма из Госдепа как аргумент отказа. Музыкантов за рубежом начинали преследовать, отменять их концерты, вводить против них санкции", - добавил он.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел на берегу Черного моря. Идейным вдохновителем проекта стал гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
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