https://ria.ru/20240926/dzhaz-1974807036.html

В России джаз остается вне политики, заявил Киселев

В России джаз остается вне политики, заявил Киселев - РИА Новости, 26.09.2024

В России джаз остается вне политики, заявил Киселев

В России, отличие от США, джаз остается вне политики, за океаном в отношении тех музыкантов, которые хотят сотрудничать с Россией, вводятся жесточайшие санкции, РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:09

2024-09-26T12:09

2024-09-26T12:37

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ГЕЛЕНДЖИК, 26 сен - РИА Новости. В России, отличие от США, джаз остается вне политики, за океаном в отношении тех музыкантов, которые хотят сотрудничать с Россией, вводятся жесточайшие санкции, заявил РИА Новости генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Конечно, мы считаем, что джаз вне политики. Раньше в Советском Союзе его политизировали, был лозунг: "Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь" – такие плакаты были во времена СССР. Джаз в какие-то времена даже преследовался. Играть джаз официально было чем-то зазорным. Если говорить о сегодняшних реалиях, то политизировать джаз стали в США. Они, скажем, угрожали музыкантам, которые хотели приехать к нам на фестиваль в Крым. Госдеп рассылал бумаги с текстом: "Вас ждут штрафы и наказания". Но мы в России не политизируем", - сказал он. Киселев отметил, что организаторы фестиваля "Геленджик - Молодое" также столкнулись с отказами от участия со стороны зарубежных исполнителей. "Нам присылали письма из Госдепа как аргумент отказа. Музыкантов за рубежом начинали преследовать, отменять их концерты, вводить против них санкции", - добавил он. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел на берегу Черного моря. Идейным вдохновителем проекта стал гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

https://ria.ru/20240926/kiselev-1974804619.html

https://ria.ru/20240314/pupo-1932994919.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, ссср, дмитрий киселев, государственный департамент сша, культура