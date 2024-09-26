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В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.09.2024
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли, еще три травмированы в ДТП с участием рейсового автобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:52
2024-09-26T22:52
2024-09-26T22:53
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ПЕРМЬ, 26 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще три травмированы в ДТП с участием рейсового автобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, на участке трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь вблизи Кудымкара автомобиль Volkswagen врезался в двигавшийся в попутном направлении Renault Logan. Иномарку французского бренда опрокинуло на "встречку", где произошло столкновение с рейсовым автобусом. "Водитель и пассажир 1978 года рождения автомашины "Рено" погибли от полученных травм на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что после инцидента три пассажира автобуса попали в больницу с травмами различной степени тяжести.
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происшествия, пермский край, кудымкар, россия, дтп
Происшествия, Пермский край, Кудымкар, Россия, ДТП
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом, еще трое пострадали