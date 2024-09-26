https://ria.ru/20240926/dtp-1974958028.html

В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом

В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.09.2024

В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли, еще три травмированы в ДТП с участием рейсового автобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T22:52

2024-09-26T22:52

2024-09-26T22:53

происшествия

пермский край

кудымкар

россия

дтп

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ПЕРМЬ, 26 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще три травмированы в ДТП с участием рейсового автобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, на участке трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь вблизи Кудымкара автомобиль Volkswagen врезался в двигавшийся в попутном направлении Renault Logan. Иномарку французского бренда опрокинуло на "встречку", где произошло столкновение с рейсовым автобусом. "Водитель и пассажир 1978 года рождения автомашины "Рено" погибли от полученных травм на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что после инцидента три пассажира автобуса попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

https://ria.ru/20240914/avariya-1972762503.html

пермский край

кудымкар

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происшествия, пермский край, кудымкар, россия, дтп