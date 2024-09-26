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В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.09.2024
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22:52 26.09.2024 (обновлено: 22:53 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/dtp-1974958028.html
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.09.2024
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли, еще три травмированы в ДТП с участием рейсового автобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:52
2024-09-26T22:53
происшествия
пермский край
кудымкар
россия
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ПЕРМЬ, 26 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще три травмированы в ДТП с участием рейсового автобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, на участке трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь вблизи Кудымкара автомобиль Volkswagen врезался в двигавшийся в попутном направлении Renault Logan. Иномарку французского бренда опрокинуло на "встречку", где произошло столкновение с рейсовым автобусом. "Водитель и пассажир 1978 года рождения автомашины "Рено" погибли от полученных травм на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что после инцидента три пассажира автобуса попали в больницу с травмами различной степени тяжести.
https://ria.ru/20240914/avariya-1972762503.html
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происшествия, пермский край, кудымкар, россия, дтп
Происшествия, Пермский край, Кудымкар, Россия, ДТП
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом

В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом, еще трое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 26 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще три травмированы в ДТП с участием рейсового автобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, на участке трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь вблизи Кудымкара автомобиль Volkswagen врезался в двигавшийся в попутном направлении Renault Logan. Иномарку французского бренда опрокинуло на "встречку", где произошло столкновение с рейсовым автобусом.
"Водитель и пассажир 1978 года рождения автомашины "Рено" погибли от полученных травм на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после инцидента три пассажира автобуса попали в больницу с травмами различной степени тяжести.
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ПроисшествияПермский крайКудымкарРоссияДТП
 
 
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