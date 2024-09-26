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Мосгортранс сообщил о четырех пострадавших в ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 26.09.2024
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18:24 26.09.2024 (обновлено: 18:43 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/dtp-1974928966.html
Мосгортранс сообщил о четырех пострадавших в ДТП с двумя автобусами
Мосгортранс сообщил о четырех пострадавших в ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 26.09.2024
Мосгортранс сообщил о четырех пострадавших в ДТП с двумя автобусами
Четыре человека пострадали при ДТП двух автобусов на севере Москвы, трое были госпитализированы в профилактических целях, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:24
2024-09-26T18:43
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали при ДТП двух автобусов на севере Москвы, трое были госпитализированы в профилактических целях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 14.55 во 2-м Боткинском проезде, в районе дома 5, произошло ДТП с участием двух автобусов 847 маршрута. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали четыре пассажира. Одному пострадавшему помощь была оказана на месте, трое пострадавших были госпитализированы в профилактических целях в городские больницы", - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что руководство Мосгортранса проводит служебное расследование по факту данного происшествия. Сотрудники Мосгортранса окажут пострадавшим необходимую поддержку и помогут с оформлением документов для получения страховой выплаты. "Все обстоятельства и точную причину происшествия будут выяснять сотрудники ГАИ", - уточнили в Мосгортрансе. Ранее столичная Госавтоинспекция сообщила, что во 2-м Боткинском проезде в районе дома 5 водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом. По данным ведомства, пострадали три человека.
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происшествия, москва, мосгортранс, гаи, россия
Происшествия, Москва, Мосгортранс, ГАИ, Россия
Мосгортранс сообщил о четырех пострадавших в ДТП с двумя автобусами

Мосгортранс: в ДТП с двумя автобусами пострадали четверо пассажиров

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали при ДТП двух автобусов на севере Москвы, трое были госпитализированы в профилактических целях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 14.55 во 2-м Боткинском проезде, в районе дома 5, произошло ДТП с участием двух автобусов 847 маршрута. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали четыре пассажира. Одному пострадавшему помощь была оказана на месте, трое пострадавших были госпитализированы в профилактических целях в городские больницы", - рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что руководство Мосгортранса проводит служебное расследование по факту данного происшествия. Сотрудники Мосгортранса окажут пострадавшим необходимую поддержку и помогут с оформлением документов для получения страховой выплаты.
"Все обстоятельства и точную причину происшествия будут выяснять сотрудники ГАИ", - уточнили в Мосгортрансе.
Ранее столичная Госавтоинспекция сообщила, что во 2-м Боткинском проезде в районе дома 5 водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом. По данным ведомства, пострадали три человека.
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