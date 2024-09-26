https://ria.ru/20240926/dtp-1974928966.html
Мосгортранс сообщил о четырех пострадавших в ДТП с двумя автобусами
Мосгортранс сообщил о четырех пострадавших в ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 26.09.2024
Мосгортранс сообщил о четырех пострадавших в ДТП с двумя автобусами
Четыре человека пострадали при ДТП двух автобусов на севере Москвы, трое были госпитализированы в профилактических целях, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:24
2024-09-26T18:24
2024-09-26T18:43
происшествия
москва
мосгортранс
гаи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали при ДТП двух автобусов на севере Москвы, трое были госпитализированы в профилактических целях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 14.55 во 2-м Боткинском проезде, в районе дома 5, произошло ДТП с участием двух автобусов 847 маршрута. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали четыре пассажира. Одному пострадавшему помощь была оказана на месте, трое пострадавших были госпитализированы в профилактических целях в городские больницы", - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что руководство Мосгортранса проводит служебное расследование по факту данного происшествия. Сотрудники Мосгортранса окажут пострадавшим необходимую поддержку и помогут с оформлением документов для получения страховой выплаты. "Все обстоятельства и точную причину происшествия будут выяснять сотрудники ГАИ", - уточнили в Мосгортрансе. Ранее столичная Госавтоинспекция сообщила, что во 2-м Боткинском проезде в районе дома 5 водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом. По данным ведомства, пострадали три человека.
https://ria.ru/20240925/dtp-1974712105.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мосгортранс, гаи, россия
Происшествия, Москва, Мосгортранс, ГАИ, Россия
Мосгортранс сообщил о четырех пострадавших в ДТП с двумя автобусами
Мосгортранс: в ДТП с двумя автобусами пострадали четверо пассажиров
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали при ДТП двух автобусов на севере Москвы, трое были госпитализированы в профилактических целях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 14.55 во 2-м Боткинском проезде, в районе дома 5, произошло ДТП с участием двух автобусов 847 маршрута. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали четыре пассажира. Одному пострадавшему помощь была оказана на месте, трое пострадавших были госпитализированы в профилактических целях в городские больницы", - рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что руководство Мосгортранса проводит служебное расследование по факту данного происшествия. Сотрудники Мосгортранса окажут пострадавшим необходимую поддержку и помогут с оформлением документов для получения страховой выплаты.
"Все обстоятельства и точную причину происшествия будут выяснять сотрудники ГАИ
", - уточнили в Мосгортрансе.
Ранее столичная Госавтоинспекция сообщила, что во 2-м Боткинском проезде в районе дома 5 водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом. По данным ведомства, пострадали три человека.