https://ria.ru/20240926/drony-1974829206.html
Росгвардия сбила 40 украинских дронов в рамках операции в Курской области
Росгвардия сбила 40 украинских дронов в рамках операции в Курской области - РИА Новости, 26.09.2024
Росгвардия сбила 40 украинских дронов в рамках операции в Курской области
Спецназ Росгвардии уничтожил за время выполнения служебно-боевых задач в рамках контртеррористической операции в Курской области около 40 украинских БПЛА, в том РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:58
2024-09-26T12:58
2024-09-26T12:58
специальная военная операция на украине
курская область
валерий герасимов
россия
брянская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил за время выполнения служебно-боевых задач в рамках контртеррористической операции в Курской области около 40 украинских БПЛА, в том числе самодельные и FPV-дроны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии. "В общей сложности за время выполнения служебно-боевых задач в Курской области в рамках КТО спецназ Росгвардии сбил и подавил при помощи РЭБ уже около 40 БПЛА ВСУ, в том числе самодельного типа и FPV-дроны", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240926/vsu-1974771320.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, валерий герасимов, россия, брянская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Валерий Герасимов, Россия, Брянская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Росгвардия сбила 40 украинских дронов в рамках операции в Курской области
Росгвардия сбила 40 украинских дронов в рамках КТО в Курской области