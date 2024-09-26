https://ria.ru/20240926/drony-1974829206.html

Росгвардия сбила 40 украинских дронов в рамках операции в Курской области

Росгвардия сбила 40 украинских дронов в рамках операции в Курской области - РИА Новости, 26.09.2024

Росгвардия сбила 40 украинских дронов в рамках операции в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил за время выполнения служебно-боевых задач в рамках контртеррористической операции в Курской области около 40 украинских БПЛА, в том РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:58

2024-09-26T12:58

2024-09-26T12:58

специальная военная операция на украине

курская область

валерий герасимов

россия

брянская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил за время выполнения служебно-боевых задач в рамках контртеррористической операции в Курской области около 40 украинских БПЛА, в том числе самодельные и FPV-дроны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии. "В общей сложности за время выполнения служебно-боевых задач в Курской области в рамках КТО спецназ Росгвардии сбил и подавил при помощи РЭБ уже около 40 БПЛА ВСУ, в том числе самодельного типа и FPV-дроны", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240926/vsu-1974771320.html

https://ria.ru/20240926/bpla-1974749531.html

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Варвара Скокшина

курская область, валерий герасимов, россия, брянская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность