Рейтинг@Mail.ru
До 250 дронов уничтожили ударом по цехам на заводе "Мотор Сич" в Запорожье - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 26.09.2024 (обновлено: 11:18 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/drony-1974776873.html
До 250 дронов уничтожили ударом по цехам на заводе "Мотор Сич" в Запорожье
До 250 дронов уничтожили ударом по цехам на заводе "Мотор Сич" в Запорожье - РИА Новости, 26.09.2024
До 250 дронов уничтожили ударом по цехам на заводе "Мотор Сич" в Запорожье
Уничтожено до 250 дронов ВСУ при ударе по цехам сборки и хранения БПЛА на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье, сообщило Минобороны РФ и опубликовало кадры. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:10
2024-09-26T11:18
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
мотор сич
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974779391_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a424cb49913c35506b96c6f9780455b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уничтожено до 250 дронов ВСУ при ударе по цехам сборки и хранения БПЛА на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье, сообщило Минобороны РФ и опубликовало кадры."В результате нанесения авиационного удара с применением УМПК-500 по цехам сборки и хранения БПЛА на двигателестроительном предприятии авиационной промышленности ПАО "Мотор Сич", расположенном в населенном пункте Запорожье, уничтожено до 250 БПЛА различного типа", - говорится в описании к видеоролику.На кадрах видны попадания по цехам и происходящие там взрывы.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974737966.html
запорожье
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар авиации по цехам сборки и хранения дронов на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье
Российская авиация нанесла удар по цехам сборки и хранения дронов на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье, уничтожено до 250 БПЛА, сообщило Минобороны
2024-09-26T11:10
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974779391_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9af382c968060a04681f0b8db5d1c2e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, россия, мотор сич, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Мотор Сич, Безопасность
До 250 дронов уничтожили ударом по цехам на заводе "Мотор Сич" в Запорожье

ВС России уничтожили до 250 дронов ударом по цехам "Мотор Сич" в Запорожье

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уничтожено до 250 дронов ВСУ при ударе по цехам сборки и хранения БПЛА на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье, сообщило Минобороны РФ и опубликовало кадры.
"В результате нанесения авиационного удара с применением УМПК-500 по цехам сборки и хранения БПЛА на двигателестроительном предприятии авиационной промышленности ПАО "Мотор Сич", расположенном в населенном пункте Запорожье, уничтожено до 250 БПЛА различного типа", - говорится в описании к видеоролику.
На кадрах видны попадания по цехам и происходящие там взрывы.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В США активно обсуждают разрешение Украине наносить удары вглубь России
04:19
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияМотор СичБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала