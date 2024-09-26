https://ria.ru/20240926/drony-1974776873.html
До 250 дронов уничтожили ударом по цехам на заводе "Мотор Сич" в Запорожье
До 250 дронов уничтожили ударом по цехам на заводе "Мотор Сич" в Запорожье - РИА Новости, 26.09.2024
До 250 дронов уничтожили ударом по цехам на заводе "Мотор Сич" в Запорожье
Уничтожено до 250 дронов ВСУ при ударе по цехам сборки и хранения БПЛА на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье, сообщило Минобороны РФ и опубликовало кадры. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:10
2024-09-26T11:10
2024-09-26T11:18
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
мотор сич
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974779391_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a424cb49913c35506b96c6f9780455b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уничтожено до 250 дронов ВСУ при ударе по цехам сборки и хранения БПЛА на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье, сообщило Минобороны РФ и опубликовало кадры."В результате нанесения авиационного удара с применением УМПК-500 по цехам сборки и хранения БПЛА на двигателестроительном предприятии авиационной промышленности ПАО "Мотор Сич", расположенном в населенном пункте Запорожье, уничтожено до 250 БПЛА различного типа", - говорится в описании к видеоролику.На кадрах видны попадания по цехам и происходящие там взрывы.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974737966.html
запорожье
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974779391_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9af382c968060a04681f0b8db5d1c2e4.jpg
Удар авиации по цехам сборки и хранения дронов на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье
Российская авиация нанесла удар по цехам сборки и хранения дронов на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье, уничтожено до 250 БПЛА, сообщило Минобороны
2024-09-26T11:10
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, россия, мотор сич, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Мотор Сич, Безопасность
До 250 дронов уничтожили ударом по цехам на заводе "Мотор Сич" в Запорожье
ВС России уничтожили до 250 дронов ударом по цехам "Мотор Сич" в Запорожье