https://ria.ru/20240926/drony-1974776873.html

До 250 дронов уничтожили ударом по цехам на заводе "Мотор Сич" в Запорожье

До 250 дронов уничтожили ударом по цехам на заводе "Мотор Сич" в Запорожье - РИА Новости, 26.09.2024

До 250 дронов уничтожили ударом по цехам на заводе "Мотор Сич" в Запорожье

Уничтожено до 250 дронов ВСУ при ударе по цехам сборки и хранения БПЛА на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье, сообщило Минобороны РФ и опубликовало кадры. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:10

2024-09-26T11:10

2024-09-26T11:18

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уничтожено до 250 дронов ВСУ при ударе по цехам сборки и хранения БПЛА на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье, сообщило Минобороны РФ и опубликовало кадры."В результате нанесения авиационного удара с применением УМПК-500 по цехам сборки и хранения БПЛА на двигателестроительном предприятии авиационной промышленности ПАО "Мотор Сич", расположенном в населенном пункте Запорожье, уничтожено до 250 БПЛА различного типа", - говорится в описании к видеоролику.На кадрах видны попадания по цехам и происходящие там взрывы.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974737966.html

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Удар авиации по цехам сборки и хранения дронов на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье Российская авиация нанесла удар по цехам сборки и хранения дронов на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье, уничтожено до 250 БПЛА, сообщило Минобороны 2024-09-26T11:10 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожье, россия, мотор сич, безопасность