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При украинском обстреле Донецка пострадали шестеро сотрудников МЧС
При украинском обстреле Донецка пострадали шестеро сотрудников МЧС - РИА Новости, 26.09.2024
При украинском обстреле Донецка пострадали шестеро сотрудников МЧС
Шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, пострадавших госпитализировали с контузией, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:39
2024-09-26T20:39
2024-09-26T20:55
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донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, пострадавших госпитализировали с контузией, сообщили в Telegram-канале регионального МЧС."В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.Спасатели тушили пожар в Петровском районе, когда ВСУ нанесли удар в непосредственной близости от пожарной автоцистерны, всех пострадавших госпитализировали в больницу с контузией, отметили в региональном МЧС.
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Донецк, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадали шестеро сотрудников МЧС
МЧС: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали шестеро спасателей