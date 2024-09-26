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При украинском обстреле Донецка пострадали шестеро сотрудников МЧС

При украинском обстреле Донецка пострадали шестеро сотрудников МЧС - РИА Новости, 26.09.2024

При украинском обстреле Донецка пострадали шестеро сотрудников МЧС

Шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, пострадавших госпитализировали с контузией, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T20:39

2024-09-26T20:39

2024-09-26T20:55

донецк

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, пострадавших госпитализировали с контузией, сообщили в Telegram-канале регионального МЧС."В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.Спасатели тушили пожар в Петровском районе, когда ВСУ нанесли удар в непосредственной близости от пожарной автоцистерны, всех пострадавших госпитализировали в больницу с контузией, отметили в региональном МЧС.

https://ria.ru/20240926/pushilin-1974948160.html

донецк

донецкая народная республика

россия

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донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, россия, происшествия