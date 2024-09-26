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При украинском обстреле Донецка пострадали шестеро сотрудников МЧС - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 26.09.2024 (обновлено: 20:55 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/donetsk-1974947004.html
При украинском обстреле Донецка пострадали шестеро сотрудников МЧС
При украинском обстреле Донецка пострадали шестеро сотрудников МЧС - РИА Новости, 26.09.2024
При украинском обстреле Донецка пострадали шестеро сотрудников МЧС
Шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, пострадавших госпитализировали с контузией, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:39
2024-09-26T20:55
донецк
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, пострадавших госпитализировали с контузией, сообщили в Telegram-канале регионального МЧС."В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.Спасатели тушили пожар в Петровском районе, когда ВСУ нанесли удар в непосредственной близости от пожарной автоцистерны, всех пострадавших госпитализировали в больницу с контузией, отметили в региональном МЧС.
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донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, россия, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадали шестеро сотрудников МЧС

МЧС: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали шестеро спасателей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, пострадавших госпитализировали с контузией, сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.
"В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели тушили пожар в Петровском районе, когда ВСУ нанесли удар в непосредственной близости от пожарной автоцистерны, всех пострадавших госпитализировали в больницу с контузией, отметили в региональном МЧС.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Мариуполе пятеро детей пострадали от найденного взрывоопасного предмета
Вчера, 20:53
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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