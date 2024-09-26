В Крыму назвали обновление ядерной доктрины сигналом Западу
В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России четким сигналом Западу
Вид на Ялту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что обновление ядерной доктрины РФ является сигналом тем западным странам, которые решат и дальше спекулировать на "красных линиях".
Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.
"Уточнение основ политики ядерного сдерживания, озвученные нашим президентом, является четким сигналом тем западным странам, которые решат и дальше спекулировать на "красных линиях". Им дано понять, что Россия не стерпит угроз своему суверенитету и каждый агрессор на собственной шкуре почувствует удар возмездия", - сказал РИА Новости Смирнов.
Кроме того, по его словам, киевский режим, продав интересы своей страны и положив на гибель украинский народ, своим маниакальным стремлением получить разрешение на нанесения западным оружием ударов вглубь России, осознанно превращает Украину в практическую цель российской ядерной триады.
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