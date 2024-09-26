https://ria.ru/20240926/doktrina-1974761831.html

В Крыму назвали обновление ядерной доктрины сигналом Западу

В Крыму назвали обновление ядерной доктрины сигналом Западу - РИА Новости, 26.09.2024

В Крыму назвали обновление ядерной доктрины сигналом Западу

Глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что обновление ядерной доктрины РФ является сигналом тем западным странам, которые решат и дальше... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:59

2024-09-26T09:59

2024-09-26T09:59

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заур смирнов

украина

владимир путин

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что обновление ядерной доктрины РФ является сигналом тем западным странам, которые решат и дальше спекулировать на "красных линиях". Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. "Уточнение основ политики ядерного сдерживания, озвученные нашим президентом, является четким сигналом тем западным странам, которые решат и дальше спекулировать на "красных линиях". Им дано понять, что Россия не стерпит угроз своему суверенитету и каждый агрессор на собственной шкуре почувствует удар возмездия", - сказал РИА Новости Смирнов. Кроме того, по его словам, киевский режим, продав интересы своей страны и положив на гибель украинский народ, своим маниакальным стремлением получить разрешение на нанесения западным оружием ударов вглубь России, осознанно превращает Украину в практическую цель российской ядерной триады.

https://ria.ru/20240926/doktrina-1974742177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, заур смирнов, украина, владимир путин, в мире