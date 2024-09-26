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В Крыму назвали обновление ядерной доктрины сигналом Западу - РИА Новости, 26.09.2024
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09:59 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/doktrina-1974761831.html
В Крыму назвали обновление ядерной доктрины сигналом Западу
В Крыму назвали обновление ядерной доктрины сигналом Западу - РИА Новости, 26.09.2024
В Крыму назвали обновление ядерной доктрины сигналом Западу
Глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что обновление ядерной доктрины РФ является сигналом тем западным странам, которые решат и дальше... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:59
2024-09-26T09:59
россия
заур смирнов
украина
владимир путин
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что обновление ядерной доктрины РФ является сигналом тем западным странам, которые решат и дальше спекулировать на "красных линиях". Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. "Уточнение основ политики ядерного сдерживания, озвученные нашим президентом, является четким сигналом тем западным странам, которые решат и дальше спекулировать на "красных линиях". Им дано понять, что Россия не стерпит угроз своему суверенитету и каждый агрессор на собственной шкуре почувствует удар возмездия", - сказал РИА Новости Смирнов. Кроме того, по его словам, киевский режим, продав интересы своей страны и положив на гибель украинский народ, своим маниакальным стремлением получить разрешение на нанесения западным оружием ударов вглубь России, осознанно превращает Украину в практическую цель российской ядерной триады.
https://ria.ru/20240926/doktrina-1974742177.html
https://ria.ru/20240913/oruzhie-1972425747.html
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россия, заур смирнов, украина, владимир путин, в мире
Россия, Заур Смирнов, Украина, Владимир Путин, В мире
В Крыму назвали обновление ядерной доктрины сигналом Западу

В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России четким сигналом Западу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что обновление ядерной доктрины РФ является сигналом тем западным странам, которые решат и дальше спекулировать на "красных линиях".
Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.
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Политолог проанализировал изменение ядерной доктрины России
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"Уточнение основ политики ядерного сдерживания, озвученные нашим президентом, является четким сигналом тем западным странам, которые решат и дальше спекулировать на "красных линиях". Им дано понять, что Россия не стерпит угроз своему суверенитету и каждый агрессор на собственной шкуре почувствует удар возмездия", - сказал РИА Новости Смирнов.
Кроме того, по его словам, киевский режим, продав интересы своей страны и положив на гибель украинский народ, своим маниакальным стремлением получить разрешение на нанесения западным оружием ударов вглубь России, осознанно превращает Украину в практическую цель российской ядерной триады.
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