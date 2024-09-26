https://ria.ru/20240926/doktrina-1974743262.html

"Очень опасно". В США забили тревогу из-за одного решения Путина

"Очень опасно". В США забили тревогу из-за одного решения Путина - РИА Новости, 26.09.2024

"Очень опасно". В США забили тревогу из-за одного решения Путина

Решение президента России Владимира Путина внести изменения в условия применения ядерного оружия призвано вынудить страны НАТО пересмотреть свое отношение к... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T06:33

2024-09-26T06:33

2024-09-26T10:48

россия

москва

украина

владимир путин

нато

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина внести изменения в условия применения ядерного оружия призвано вынудить страны НАТО пересмотреть свое отношение к конфликту на Украине, такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Россия этим движением говорит странам НАТО: оставайтесь в стороне, или мы применим ядерное оружие. И я не думаю, что это пустые угрозы", — предупредил эксперт.Новые шаги со стороны России, по мнению Дэвиса, ставят Запад перед сложным выбором: продолжать вмешиваться в конфликт и провоцировать Москву на применение тактического ядерного оружия или пожертвовать Украиной."Могу сказать абсолютно точно: подавляющее большинство граждан США или любой европейской страны скажет, что не хочет в этом участвовать и приносить свои жизни в жертву", — заключил аналитик.В среду Владимир Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.Как отметил глава государства, Москва всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны.

https://ria.ru/20240925/putin-1974703506.html

https://ria.ru/20240925/medvedev-1974720062.html

россия

москва

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россия, москва, украина, владимир путин, нато