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Политолог проанализировал изменение ядерной доктрины России - РИА Новости, 26.09.2024
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06:14 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/doktrina-1974742177.html
Политолог проанализировал изменение ядерной доктрины России
Политолог проанализировал изменение ядерной доктрины России - РИА Новости, 26.09.2024
Политолог проанализировал изменение ядерной доктрины России
Внесение изменений в ядерную доктрину России были неизбежны, по своей сути это последнее предупреждение Западу, заявил РИА Новости директор Таврического... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T06:14
2024-09-26T06:14
александр бедрицкий
россия
украина
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Внесение изменений в ядерную доктрину России были неизбежны, по своей сути это последнее предупреждение Западу, заявил РИА Новости директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий. Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. "Изменения доктрины были фактически неизбежны – мы находимся на той грани, когда необходимо менять документы. Учитывая, что смена документов приводила к политическим последствиям с 2014 года – это и Крым, и затем в целом ситуация по Украине, то это вот такое последнее предупреждение Западу", - сказал Бедрицкий.
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александр бедрицкий, россия, украина, владимир путин
Александр Бедрицкий, Россия, Украина, Владимир Путин
Политолог проанализировал изменение ядерной доктрины России

Политолог назвал последним предупреждением Западу изменения ядерной доктрины РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Внесение изменений в ядерную доктрину России были неизбежны, по своей сути это последнее предупреждение Западу, заявил РИА Новости директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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"Изменения доктрины были фактически неизбежны – мы находимся на той грани, когда необходимо менять документы. Учитывая, что смена документов приводила к политическим последствиям с 2014 года – это и Крым, и затем в целом ситуация по Украине, то это вот такое последнее предупреждение Западу", - сказал Бедрицкий.
 
Александр БедрицкийРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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