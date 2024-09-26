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При обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница
При обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 26.09.2024
При обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Дзержинска городского округа Горловка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:04
2024-09-26T22:04
2024-09-26T22:04
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горловка
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иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Дзержинска городского округа Горловка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 18.15 по 18.55 выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При обстреле Дзержинска в ДНР пострадала мирная жительница
Мэр Горловки Приходько: при обстреле Дзержинска ВСУ пострадала женщина