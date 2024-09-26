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Минобороны подтвердило освобождение города Украинск в ДНР - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 26.09.2024 (обновлено: 12:14 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/dnr-1974807205.html
Минобороны подтвердило освобождение города Украинск в ДНР
Минобороны подтвердило освобождение города Украинск в ДНР - РИА Новости, 26.09.2024
Минобороны подтвердило освобождение города Украинск в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили Украинск в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:13
2024-09-26T12:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили Украинск в ДНР, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Украинск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240919/minoborony-1973608286.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Минобороны подтвердило освобождение города Украинск в ДНР

МО России: российские войска освободили Украинск в ДНР

© ИнфографикаОсвобожденный город Украинск в ДНР
Освобожденный город Украинск в ДНР
© Инфографика
Освобожденный город Украинск в ДНР
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили Украинск в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Украинск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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