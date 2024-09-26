https://ria.ru/20240926/dnr-1974807205.html
Минобороны подтвердило освобождение города Украинск в ДНР
Минобороны подтвердило освобождение города Украинск в ДНР - РИА Новости, 26.09.2024
Минобороны подтвердило освобождение города Украинск в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили Украинск в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:13
2024-09-26T12:13
2024-09-26T12:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили Украинск в ДНР, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Украинск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240919/minoborony-1973608286.html
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Минобороны подтвердило освобождение города Украинск в ДНР
МО России: российские войска освободили Украинск в ДНР