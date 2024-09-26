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Источник: на позициях ВСУ в ДНР началась острая нехватка командиров
Источник: на позициях ВСУ в ДНР началась острая нехватка командиров - РИА Новости, 26.09.2024
Источник: на позициях ВСУ в ДНР началась острая нехватка командиров
Украинский десантник, взятый в плен российской армией в ДНР, сообщил, что на позициях, удерживаемых ВСУ, началась острая нехватка боеприпасов и командиров,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T04:00
2024-09-26T04:00
2024-09-26T04:24
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинский десантник, взятый в плен российской армией в ДНР, сообщил, что на позициях, удерживаемых ВСУ, началась острая нехватка боеприпасов и командиров, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Украинский десантник из 81-й аэромобильной бригады ВСУ, взятый российской армией в плен в ДНР на Северском направлении, на допросе сообщил об острой нехватке БК на украинских позициях и об отсутствии командиров в их частях", — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о массовых случаях дезертирства среди украинских военных, удерживающих позиции в ДНР. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по западным поставкам вооружений Киеву отмечал, что уровень дезертирства в рядах ВСУ достиг огромного масштаба. По его словам, с начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тысяч дел по таким случаям.В августе генеральный инспектор Пентагона в своем докладе признал, что ВСУ испытывают нехватку вооружений и боеприпасов, что лишает их возможности проводить масштабные контрнаступления по меньшей мере в течение полугода.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире
Источник: на позициях ВСУ в ДНР началась острая нехватка командиров
На позициях ВСУ в ДНР началась острая нехватка командиров и боеприпасов