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Директор Добрынина рассказал, что не знает о госпитализации артиста
Директор Добрынина рассказал, что не знает о госпитализации артиста - РИА Новости, 26.09.2024
Директор Добрынина рассказал, что не знает о госпитализации артиста
Директор народного артиста России, певца и композитора Вячеслава Добрынина Сергей Карпов сообщил РИА Новости, что не знает о его госпитализации. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:17
2024-09-26T11:17
2024-09-26T11:17
москва
вячеслав добрынин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Директор народного артиста России, певца и композитора Вячеслава Добрынина Сергей Карпов сообщил РИА Новости, что не знает о его госпитализации. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Добрынин в тяжёлом состоянии с подозрением на инсульт госпитализирован в Москве. "Никаких сообщений не было", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли артист госпитализирован. Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Он написал некоторые песни для Аллы Пугачевой, в том числе "22+28" и "Эй, мушкетеры!". Позже в сотворчестве с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, включая композиции "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Прощай".
https://ria.ru/20210125/dobrynin-1594438782.html
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москва, вячеслав добрынин, алла пугачева
Москва, Вячеслав Добрынин, Алла Пугачева
Директор Добрынина рассказал, что не знает о госпитализации артиста
Директор Вячеслава Добрынина заявил, что не знает о госпитализации певца