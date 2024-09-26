Рейтинг@Mail.ru
Директор Добрынина рассказал, что не знает о госпитализации артиста - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/direktor-1974780836.html
Директор Добрынина рассказал, что не знает о госпитализации артиста
Директор Добрынина рассказал, что не знает о госпитализации артиста - РИА Новости, 26.09.2024
Директор Добрынина рассказал, что не знает о госпитализации артиста
Директор народного артиста России, певца и композитора Вячеслава Добрынина Сергей Карпов сообщил РИА Новости, что не знает о его госпитализации. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:17
2024-09-26T11:17
москва
вячеслав добрынин
алла пугачева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136475/14/1364751454_0:0:2920:1642_1920x0_80_0_0_231d18c772d8f4756f2ab13f6672816c.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Директор народного артиста России, певца и композитора Вячеслава Добрынина Сергей Карпов сообщил РИА Новости, что не знает о его госпитализации. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Добрынин в тяжёлом состоянии с подозрением на инсульт госпитализирован в Москве. "Никаких сообщений не было", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли артист госпитализирован. Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Он написал некоторые песни для Аллы Пугачевой, в том числе "22+28" и "Эй, мушкетеры!". Позже в сотворчестве с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, включая композиции "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Прощай".
https://ria.ru/20210125/dobrynin-1594438782.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136475/14/1364751454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d61f02568f580f4ba57255e1cb6974b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, вячеслав добрынин, алла пугачева
Москва, Вячеслав Добрынин, Алла Пугачева
Директор Добрынина рассказал, что не знает о госпитализации артиста

Директор Вячеслава Добрынина заявил, что не знает о госпитализации певца

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Вячеслав Добрынин. Архивное фото
Певец Вячеслав Добрынин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Вячеслав Добрынин. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Директор народного артиста России, певца и композитора Вячеслава Добрынина Сергей Карпов сообщил РИА Новости, что не знает о его госпитализации.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Добрынин в тяжёлом состоянии с подозрением на инсульт госпитализирован в Москве.
"Никаких сообщений не было", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли артист госпитализирован.
Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Он написал некоторые песни для Аллы Пугачевой, в том числе "22+28" и "Эй, мушкетеры!". Позже в сотворчестве с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, включая композиции "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Прощай".
Певец Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Мишустин отметил вклад Добрынина в отечественное эстрадное искусство
25 января 2021, 11:22
 
МоскваВячеслав ДобрынинАлла Пугачева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала