https://ria.ru/20240926/dikhlofos-1974866653.html

Производитель рассказал о нюансах эксплуатации дихлофоса

Производитель рассказал о нюансах эксплуатации дихлофоса - РИА Новости, 26.09.2024

Производитель рассказал о нюансах эксплуатации дихлофоса

Инсектицидные средства, производящиеся на заводе "Сибиар" в Новосибирске, малоопасны для человека и при их использовании по прямому назначению не могут привести РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:54

2024-09-26T14:54

2024-09-26T14:54

происшествия

здоровье - общество

красноярский край

новосибирск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

отравление семьи в красноярском крае

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НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Инсектицидные средства, производящиеся на заводе "Сибиар" в Новосибирске, малоопасны для человека и при их использовании по прямому назначению не могут привести к отравлению, заявили РИА Новости в компании после трагического случая со смертельным отравлением красноярской семьи. Ранее в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в пробах рвотных масс после отравления семьи в Красноярском крае обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, предварительно, дихлофоса. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с дихлофосом "Варан", который производится на новосибирском заводе "Сибиар" (один из крупнейших российских производителей бытовой аэрозольной продукции и парфюмерно-косметических средств массового сегмента). "По степени воздействия на организм, инсектицидные средства АО "Сибиар" являются малоопасными, концентрация активных компонентов достаточна для эффективной борьбы с насекомыми, но не может привести к серьезным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению", - сообщили на заводе. В компании отметили, что вся продукция "Сибиар" сертифицирована и безопасна для потребителей при соблюдении инструкции по применению и заверили, что все выпускаемые на заводе бытовые средства для борьбы с насекомыми за долгие годы выпуска и использования, подтвердили высокую эффективность, качество и безопасность. Родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Основные версии следствия – употребление продуктов с токсичным веществом, которое пока не выявили, и отравление парами инсектицидного аэрозоля. Роспотребнадзор провел дополнительную экспертизу продуктов питания, изъятых в магазине и в доме семьи, и не нашел никаких опасных веществ. Проводятся дополнительные экспертизы на возможное наличие каких-либо ядов в пище.

https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974774732.html

https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974748983.html

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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), отравление семьи в красноярском крае