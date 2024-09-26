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Львова-Белова встретилась с украинскими детьми, вернувшимися на родину - РИА Новости, 26.09.2024
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13:39 26.09.2024 (обновлено: 14:10 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/deti-1974840315.html
Львова-Белова встретилась с украинскими детьми, вернувшимися на родину
Львова-Белова встретилась с украинскими детьми, вернувшимися на родину - РИА Новости, 26.09.2024
Львова-Белова встретилась с украинскими детьми, вернувшимися на родину
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой из семи украинских детей, которые вернутся на Украину к своим... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:39
2024-09-26T14:10
россия
украина
катар
мария львова-белова
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой из семи украинских детей, которые вернутся на Украину к своим семьям в результате восьмого раунда воссоединения. Как сообщила пресс-служба Львовой-Беловой, при содействии детского омбудсмена и при посредничестве Катара еще девять украинских детей воссоединятся со своими семьями. Этому процессу предшествовала работа правозащитного института с участием региональных детских омбудсменов, представителей профильных ведомств, а также переговоры с украинской стороной при посредничестве дипмиссии Катара. В четверг прошла встреча с семью детьми. "Продолжаем нашу работу по воссоединению детей, которые были разлучены в ходе специальной военной операции со своими близкими. Это процесс двусторонний: дети остаются как на стороне России, так и на стороне Украины по разным причинам, в основном это семейные ситуации", - сказала Львова-Белова во время встречи с украинскими детьми на территории посольства Катара в РФ. Детский омбудсмен также поблагодарила Катар и посольство страны за вдумчивую и кропотливую работу по воссоединению детей с близкими. В результате отработки поступивших в аппарат детского омбудсмена сведений и обращений были подготовлены документы и проработана транспортная логистика для дальнейшего воссоединения детей с родственниками. Поддержку в этом оказывают представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Государственного пограничного комитета Белоруссии. В частности, на Украину вернется 17-летний Иван. Он стал сиротой в 2023 году: мать умерла в 2017 году, подросток жил с отцом в Херсонской области до смерти второго родителя. Мальчика после этого направили в Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии из-за болезни. Дедушка и бабушка осиротевшего подростка живут в Кривом Роге и еще в ноябре 2023 года оформили опеку. После того, как мальчик прошел курс лечения, дедушка оформил документы на выезд Ивана на Украину в сопровождении доверенного лица. Кроме того, на Украину вернется 14-летний Владислав. Мальчика в 2015 году поместили в Херсонский областной дом ребенка, так как ему требовался особый уход, который семья не могла обеспечить. До последнего времени Владислав находился в Алешкинском детском доме-интернате. Отец ребенка выразил желание воспитывать сына. С учетом заболеваний Владислава перевезут санитарным транспортом. В общей сложности при содействии Львовой-Беловой и поддержке аппарата детского омбудсмена с начала спецоперации 80 детей из 62 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах (при участии Катара - 44 ребенка из 37 семей) и 13 детей из восьми семей - с родственниками в России (при участии Дохи -12 детей из семи семей). В апреле Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, в результате переговоров зафиксировали списки детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и детей, которые должны воссоединиться с семьями в России. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240923/prava-1974255149.html
https://ria.ru/20240820/plennye-1967393959.html
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россия, украина, катар, мария львова-белова, международный комитет красного креста (мккк)
Россия, Украина, Катар, Мария Львова-Белова, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Львова-Белова встретилась с украинскими детьми, вернувшимися на родину

Львова-Белова встретилась украинскими детьми, вернувшимися на родину к семьям

© Фото : Мария Львова-Белова/TelegramУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой украинских детей, которые вернутся на Украину к своим семьям
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой украинских детей, которые вернутся на Украину к своим семьям - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Мария Львова-Белова/Telegram
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой украинских детей, которые вернутся на Украину к своим семьям
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой из семи украинских детей, которые вернутся на Украину к своим семьям в результате восьмого раунда воссоединения.
Как сообщила пресс-служба Львовой-Беловой, при содействии детского омбудсмена и при посредничестве Катара еще девять украинских детей воссоединятся со своими семьями. Этому процессу предшествовала работа правозащитного института с участием региональных детских омбудсменов, представителей профильных ведомств, а также переговоры с украинской стороной при посредничестве дипмиссии Катара. В четверг прошла встреча с семью детьми.
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"Продолжаем нашу работу по воссоединению детей, которые были разлучены в ходе специальной военной операции со своими близкими. Это процесс двусторонний: дети остаются как на стороне России, так и на стороне Украины по разным причинам, в основном это семейные ситуации", - сказала Львова-Белова во время встречи с украинскими детьми на территории посольства Катара в РФ.
Детский омбудсмен также поблагодарила Катар и посольство страны за вдумчивую и кропотливую работу по воссоединению детей с близкими.
В результате отработки поступивших в аппарат детского омбудсмена сведений и обращений были подготовлены документы и проработана транспортная логистика для дальнейшего воссоединения детей с родственниками. Поддержку в этом оказывают представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Государственного пограничного комитета Белоруссии.
В частности, на Украину вернется 17-летний Иван. Он стал сиротой в 2023 году: мать умерла в 2017 году, подросток жил с отцом в Херсонской области до смерти второго родителя. Мальчика после этого направили в Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии из-за болезни. Дедушка и бабушка осиротевшего подростка живут в Кривом Роге и еще в ноябре 2023 года оформили опеку. После того, как мальчик прошел курс лечения, дедушка оформил документы на выезд Ивана на Украину в сопровождении доверенного лица.
Кроме того, на Украину вернется 14-летний Владислав. Мальчика в 2015 году поместили в Херсонский областной дом ребенка, так как ему требовался особый уход, который семья не могла обеспечить. До последнего времени Владислав находился в Алешкинском детском доме-интернате. Отец ребенка выразил желание воспитывать сына. С учетом заболеваний Владислава перевезут санитарным транспортом.
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В общей сложности при содействии Львовой-Беловой и поддержке аппарата детского омбудсмена с начала спецоперации 80 детей из 62 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах (при участии Катара - 44 ребенка из 37 семей) и 13 детей из восьми семей - с родственниками в России (при участии Дохи -12 детей из семи семей).
В апреле Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, в результате переговоров зафиксировали списки детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и детей, которые должны воссоединиться с семьями в России.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова участвует во встрече на тему: Семья и дети: помогать, защищать и любить в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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РоссияУкраинаКатарМария Львова-БеловаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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