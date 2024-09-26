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Расчет миномета уничтожил в Курской области технику и пехоту ВСУ
Расчет миномета уничтожил в Курской области технику и пехоту ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024
Расчет миномета уничтожил в Курской области технику и пехоту ВСУ
Российские десантники артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Север" уничтожили технику и пехоту ВСУ, сорвали РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T05:02
2024-09-26T05:02
2024-09-26T05:08
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КУРСК, 26 сен - РИА Новости. Российские десантники артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Север" уничтожили технику и пехоту ВСУ, сорвали ротацию в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 120-мм миномета выдвинулся на огневую позицию и открыл огонь по полученным координатам. В ходе нанесенного огневого поражения были выведены из строя и уничтожены два пикапа и до отделения ВСУ", - сообщили в МО. Уточняется, что по данным разведки была обнаружена подготовка к ротации подразделений ВСУ, которые на пикапах завозили в один из населенных пунктов пехоту. "Расчеты минометов работают в тесном взаимодействии с расчетами БПЛА, которые с помощью средств воздушной разведки выявляют места скопления техники и живой силы противника и передают информацию на пункт управления, где принимается решение на уничтожение целей", - добавили в оборонном ведомстве.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Расчет миномета уничтожил в Курской области технику и пехоту ВСУ
Бойцы ВДВ уничтожили в Курской области технику и пехоту ВСУ, сорвав ротацию
КУРСК, 26 сен - РИА Новости. Российские десантники артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Север" уничтожили технику и пехоту ВСУ, сорвали ротацию в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчет 120-мм миномета выдвинулся на огневую позицию и открыл огонь по полученным координатам. В ходе нанесенного огневого поражения были выведены из строя и уничтожены два пикапа и до отделения ВСУ", - сообщили в МО.
Уточняется, что по данным разведки была обнаружена подготовка к ротации подразделений ВСУ, которые на пикапах завозили в один из населенных пунктов пехоту.
"Расчеты минометов работают в тесном взаимодействии с расчетами БПЛА, которые с помощью средств воздушной разведки выявляют места скопления техники и живой силы противника и передают информацию на пункт управления, где принимается решение на уничтожение целей", - добавили в оборонном ведомстве.