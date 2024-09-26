https://ria.ru/20240926/desant-1974739540.html

Расчет миномета уничтожил в Курской области технику и пехоту ВСУ

Расчет миномета уничтожил в Курской области технику и пехоту ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024

Расчет миномета уничтожил в Курской области технику и пехоту ВСУ

Российские десантники артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Север" уничтожили технику и пехоту ВСУ, сорвали РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T05:02

2024-09-26T05:02

2024-09-26T05:08

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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КУРСК, 26 сен - РИА Новости. Российские десантники артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Север" уничтожили технику и пехоту ВСУ, сорвали ротацию в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 120-мм миномета выдвинулся на огневую позицию и открыл огонь по полученным координатам. В ходе нанесенного огневого поражения были выведены из строя и уничтожены два пикапа и до отделения ВСУ", - сообщили в МО. Уточняется, что по данным разведки была обнаружена подготовка к ротации подразделений ВСУ, которые на пикапах завозили в один из населенных пунктов пехоту. "Расчеты минометов работают в тесном взаимодействии с расчетами БПЛА, которые с помощью средств воздушной разведки выявляют места скопления техники и живой силы противника и передают информацию на пункт управления, где принимается решение на уничтожение целей", - добавили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240926/akhmat-1974726376.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии