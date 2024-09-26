https://ria.ru/20240926/delo-1974734839.html

В Приморье завершили расследование убийства семьи, совершенного в 1994 году

В Приморье завершили расследование убийства семьи, совершенного в 1994 году - РИА Новости, 26.09.2024

В Приморье завершили расследование убийства семьи, совершенного в 1994 году

Правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве семьи с тремя детьми, совершенном 30 лет назад ради квартиры во Владивостоке, от которой в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T02:54

2024-09-26T02:54

2024-09-26T09:22

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россия

сергей смагин

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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве семьи с тремя детьми, совершенном 30 лет назад ради квартиры во Владивостоке, от которой в итоге фигуранты получили всего 300 долларов, сообщает главк Следственного комитета по Приморскому краю.В апреле следователи сообщали, что установили обстоятельства безвестного исчезновения семьи: супругов и трех малолетних детей, которые 30 лет назад пропали после продажи своей квартиры во Владивостоке. Подозреваемых Сергея Смагина и Валерия Маркова задержали в Волгограде и в Красноярском крае. По версии следствия, летом 1994 года мужчины вошли в доверие к семье, которая продавала квартиру, и переоформили ее на подставное лицо. После семейную пару и их детей убили, а тела спрятали. Фигуранты обменяли квартиру на автомобиль Toyota Surf, который планировали продать в Новосибирске, но в пути он попал в ДТП, и его сбыли за 300 долларов. "Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела об убийстве семьи Алатарцевых: супругов и трех малолетних детей, которые 30 лет назад пропали без вести после продажи своей квартиры в городе Владивостоке. Обвинение в убийстве семьи с целью скрыть другое преступление предъявлено Сергею Смагину и Валерию Маркову", — говорится в сообщении. Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела.

https://ria.ru/20240923/prigovor-1974251180.html

https://ria.ru/20240923/ubiystvo-1974298068.html

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владивосток, приморский край, россия, сергей смагин, toyota corolla, происшествия