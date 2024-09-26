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В Приморье завершили расследование убийства семьи, совершенного в 1994 году - РИА Новости, 26.09.2024
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02:54 26.09.2024 (обновлено: 09:22 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/delo-1974734839.html
В Приморье завершили расследование убийства семьи, совершенного в 1994 году
В Приморье завершили расследование убийства семьи, совершенного в 1994 году - РИА Новости, 26.09.2024
В Приморье завершили расследование убийства семьи, совершенного в 1994 году
Правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве семьи с тремя детьми, совершенном 30 лет назад ради квартиры во Владивостоке, от которой в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T02:54
2024-09-26T09:22
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сергей смагин
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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве семьи с тремя детьми, совершенном 30 лет назад ради квартиры во Владивостоке, от которой в итоге фигуранты получили всего 300 долларов, сообщает главк Следственного комитета по Приморскому краю.В апреле следователи сообщали, что установили обстоятельства безвестного исчезновения семьи: супругов и трех малолетних детей, которые 30 лет назад пропали после продажи своей квартиры во Владивостоке. Подозреваемых Сергея Смагина и Валерия Маркова задержали в Волгограде и в Красноярском крае. По версии следствия, летом 1994 года мужчины вошли в доверие к семье, которая продавала квартиру, и переоформили ее на подставное лицо. После семейную пару и их детей убили, а тела спрятали. Фигуранты обменяли квартиру на автомобиль Toyota Surf, который планировали продать в Новосибирске, но в пути он попал в ДТП, и его сбыли за 300 долларов. "Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела об убийстве семьи Алатарцевых: супругов и трех малолетних детей, которые 30 лет назад пропали без вести после продажи своей квартиры в городе Владивостоке. Обвинение в убийстве семьи с целью скрыть другое преступление предъявлено Сергею Смагину и Валерию Маркову", — говорится в сообщении. Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела.
https://ria.ru/20240923/prigovor-1974251180.html
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владивосток, приморский край, россия, сергей смагин, toyota corolla, происшествия
Владивосток, Приморский край, Россия, Сергей Смагин, Toyota Corolla, Происшествия
В Приморье завершили расследование убийства семьи, совершенного в 1994 году

Во Владивостоке расследовали дело об убийстве 30 лет назад семьи с тремя детьми

© Следком Приморья/TelegramСледственные мероприятия по делу об убийстве семьи Алатарцевых с тремя детьми, совершенном 30 лет назад ради квартиры во Владивостоке
Следственные мероприятия по делу об убийстве семьи Алатарцевых с тремя детьми, совершенном 30 лет назад ради квартиры во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Следком Приморья/Telegram
Следственные мероприятия по делу об убийстве семьи Алатарцевых с тремя детьми, совершенном 30 лет назад ради квартиры во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве семьи с тремя детьми, совершенном 30 лет назад ради квартиры во Владивостоке, от которой в итоге фигуранты получили всего 300 долларов, сообщает главк Следственного комитета по Приморскому краю.
В апреле следователи сообщали, что установили обстоятельства безвестного исчезновения семьи: супругов и трех малолетних детей, которые 30 лет назад пропали после продажи своей квартиры во Владивостоке. Подозреваемых Сергея Смагина и Валерия Маркова задержали в Волгограде и в Красноярском крае. По версии следствия, летом 1994 года мужчины вошли в доверие к семье, которая продавала квартиру, и переоформили ее на подставное лицо. После семейную пару и их детей убили, а тела спрятали. Фигуранты обменяли квартиру на автомобиль Toyota Surf, который планировали продать в Новосибирске, но в пути он попал в ДТП, и его сбыли за 300 долларов.
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"Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела об убийстве семьи Алатарцевых: супругов и трех малолетних детей, которые 30 лет назад пропали без вести после продажи своей квартиры в городе Владивостоке. Обвинение в убийстве семьи с целью скрыть другое преступление предъявлено Сергею Смагину и Валерию Маркову", — говорится в сообщении.
Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела.
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