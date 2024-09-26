Фигурант дела Тимура Иванова пытался скрыть факты участия в преступлениях
Один из фигурантов дела Иванова пытался скрыть факты участия в преступлениях
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Один из фигурантов дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова пытался скрыть факты своего участия в совершении преступлений, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, результаты оперативной работы и следственных действий свидетельствуют о том, что один из обвиняемых предпринимал попытки к сокрытию фактов своего участия в преступлениях.
Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
Если суд признает их вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, в 70 или даже в 100 раз превышающую размер взятки. Также возможна конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.