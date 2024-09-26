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Дания не ответила России на предложение сотрудничать по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2024
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03:53 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/daniya-1974737286.html
Дания не ответила России на предложение сотрудничать по "Северным потокам"
Дания не ответила России на предложение сотрудничать по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2024
Дания не ответила России на предложение сотрудничать по "Северным потокам"
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен оставила без ответа предложение о сотрудничестве в расследовании диверсии на газопроводах "Северные потоки",... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T03:53
2024-09-26T03:53
дания
россия
европа
метте фредериксен
михаил мишустин
дмитрий песков
газпром
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен оставила без ответа предложение о сотрудничестве в расследовании диверсии на газопроводах "Северные потоки", направленное ей два года назад главой российского правительства Михаилом Мишустиным, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Дании. "Без ответа остается направленное 6 октября 2022 года в адрес премьер-министра Дании Метте Фредериксен послание председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, в котором отмечена необходимость и подтверждена готовность привлечь российские компетентные органы исполнительной власти и ПАО "Газпром" к расследованию инцидентов", - сообщили в дипмиссии. В посольстве указали, что Дания отказала России не только в проведении совместного расследования диверсии, но и в исполнении запросов о правовой помощи по этому делу. "На обращения Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании правовой помощи датские власти ответили отказом, аргументировав тем, что удовлетворение нашего запроса представляло бы "угрозу безопасности" королевства", - напомнили в диппредставительстве. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974712768.html
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дания, россия, европа, метте фредериксен, михаил мишустин, дмитрий песков, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Дания, Россия, Европа, Метте Фредериксен, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Дания не ответила России на предложение сотрудничать по "Северным потокам"

Премьер Дании не ответила Мишустину на предложение сотрудничать по "Севпотокам"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен оставила без ответа предложение о сотрудничестве в расследовании диверсии на газопроводах "Северные потоки", направленное ей два года назад главой российского правительства Михаилом Мишустиным, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Дании.
"Без ответа остается направленное 6 октября 2022 года в адрес премьер-министра Дании Метте Фредериксен послание председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, в котором отмечена необходимость и подтверждена готовность привлечь российские компетентные органы исполнительной власти и ПАО "Газпром" к расследованию инцидентов", - сообщили в дипмиссии.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Сийярто назвал диверсии на "Северных потоках" государственных терроризмом
Вчера, 21:22
В посольстве указали, что Дания отказала России не только в проведении совместного расследования диверсии, но и в исполнении запросов о правовой помощи по этому делу.
"На обращения Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании правовой помощи датские власти ответили отказом, аргументировав тем, что удовлетворение нашего запроса представляло бы "угрозу безопасности" королевства", - напомнили в диппредставительстве.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Вчера, 14:42
 
ДанияРоссияЕвропаМетте ФредериксенМихаил МишустинДмитрий ПесковГазпромГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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