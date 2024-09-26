https://ria.ru/20240926/daniya-1974737286.html

Дания не ответила России на предложение сотрудничать по "Северным потокам"

Дания не ответила России на предложение сотрудничать по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2024

Дания не ответила России на предложение сотрудничать по "Северным потокам"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен оставила без ответа предложение о сотрудничестве в расследовании диверсии на газопроводах "Северные потоки",... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T03:53

2024-09-26T03:53

2024-09-26T03:53

дания

россия

европа

метте фредериксен

михаил мишустин

дмитрий песков

газпром

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен оставила без ответа предложение о сотрудничестве в расследовании диверсии на газопроводах "Северные потоки", направленное ей два года назад главой российского правительства Михаилом Мишустиным, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Дании. "Без ответа остается направленное 6 октября 2022 года в адрес премьер-министра Дании Метте Фредериксен послание председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, в котором отмечена необходимость и подтверждена готовность привлечь российские компетентные органы исполнительной власти и ПАО "Газпром" к расследованию инцидентов", - сообщили в дипмиссии. В посольстве указали, что Дания отказала России не только в проведении совместного расследования диверсии, но и в исполнении запросов о правовой помощи по этому делу. "На обращения Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании правовой помощи датские власти ответили отказом, аргументировав тем, что удовлетворение нашего запроса представляло бы "угрозу безопасности" королевства", - напомнили в диппредставительстве. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974712768.html

https://ria.ru/20240925/frg-1974617338.html

дания

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дания, россия, европа, метте фредериксен, михаил мишустин, дмитрий песков, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2