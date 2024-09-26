Дания не ответила России на предложение сотрудничать по "Северным потокам"
Премьер Дании не ответила Мишустину на предложение сотрудничать по "Севпотокам"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен оставила без ответа предложение о сотрудничестве в расследовании диверсии на газопроводах "Северные потоки", направленное ей два года назад главой российского правительства Михаилом Мишустиным, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Дании.
"Без ответа остается направленное 6 октября 2022 года в адрес премьер-министра Дании Метте Фредериксен послание председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, в котором отмечена необходимость и подтверждена готовность привлечь российские компетентные органы исполнительной власти и ПАО "Газпром" к расследованию инцидентов", - сообщили в дипмиссии.
В посольстве указали, что Дания отказала России не только в проведении совместного расследования диверсии, но и в исполнении запросов о правовой помощи по этому делу.
"На обращения Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании правовой помощи датские власти ответили отказом, аргументировав тем, что удовлетворение нашего запроса представляло бы "угрозу безопасности" королевства", - напомнили в диппредставительстве.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.