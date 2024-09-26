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В Чили создали самую подробную инфракрасную карту Млечного Пути - РИА Новости, 26.09.2024
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Наука
 
16:32 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/chili-1974898260.html
В Чили создали самую подробную инфракрасную карту Млечного Пути
В Чили создали самую подробную инфракрасную карту Млечного Пути - РИА Новости, 26.09.2024
В Чили создали самую подробную инфракрасную карту Млечного Пути
Астрономы Европейской южной обсерватории создали самую подробную инфракрасную карту Млечного Пути, данные для которой собирались с помощью телескопа Vista на... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:32
2024-09-26T16:32
наука
чили
европейская южная обсерватория
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Астрономы Европейской южной обсерватории создали самую подробную инфракрасную карту Млечного Пути, данные для которой собирались с помощью телескопа Vista на протяжении 13 лет в чилийской обсерватории, следует из заявления, опубликованного на сайте американской ассоциации содействия развитию науки. "Астрономы опубликовали гигантскую инфракрасную карту Млечного Пути, содержащую более 1,5 миллиарда объектов — самую подробную из когда-либо созданных", - говорится в пресс-релизе. В самом исследовании, полный текст которого опубликован в научном журнале Astronomy&amp;Astrophysics, отмечается, что карта была создана с помощью наблюдений через телескоп Vista в обсерватории Параналь Европейской южной обсерватории в пустыне Атакама в Чили. Она содержит 200 тысяч отдельных изображений и 500 терабайт данных, собранных за 420 ночей в период с 2010 по 2023 год. Инфракрасная камера телескопа может видеть сквозь пыль, которая блокирует обзор обычных оптических телескопов, благодаря чему на карте впервые появились новорожденные звезды, которые часто заключены в пылевые коконы, и шаровые скопления – плотные группы миллионов старейших звезд в Млечном Пути. По словам руководителя проекта, астрофизика из университета Андреса Бельо в Чили Данте Миннити, было сделано так много открытий, что это "навсегда изменило представление о нашей Галактике". Отмечается, что на новую карту нанесено в 10 раз больше объектов, чем на предыдущую аналогичную карту. Ученые в заключении исследования пишут, что полученное наследие "будет существовать еще долгие годы", однако несмотря на многочисленные уже полученные результаты, полное использование новых данных займет еще много лет.
https://ria.ru/20240610/signal-1951839720.html
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чили, европейская южная обсерватория, в мире
Наука, Чили, Европейская южная обсерватория, В мире
В Чили создали самую подробную инфракрасную карту Млечного Пути

Астрономы из Чили создали самую подробную инфракрасную карту Млечного Пути

© Depositphotos.com / AlexmitГалактика Млечный Путь
Галактика Млечный Путь - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Depositphotos.com / Alexmit
Галактика Млечный Путь. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Астрономы Европейской южной обсерватории создали самую подробную инфракрасную карту Млечного Пути, данные для которой собирались с помощью телескопа Vista на протяжении 13 лет в чилийской обсерватории, следует из заявления, опубликованного на сайте американской ассоциации содействия развитию науки.
"Астрономы опубликовали гигантскую инфракрасную карту Млечного Пути, содержащую более 1,5 миллиарда объектов — самую подробную из когда-либо созданных", - говорится в пресс-релизе.
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В самом исследовании, полный текст которого опубликован в научном журнале Astronomy&Astrophysics, отмечается, что карта была создана с помощью наблюдений через телескоп Vista в обсерватории Параналь Европейской южной обсерватории в пустыне Атакама в Чили. Она содержит 200 тысяч отдельных изображений и 500 терабайт данных, собранных за 420 ночей в период с 2010 по 2023 год.
Инфракрасная камера телескопа может видеть сквозь пыль, которая блокирует обзор обычных оптических телескопов, благодаря чему на карте впервые появились новорожденные звезды, которые часто заключены в пылевые коконы, и шаровые скопления – плотные группы миллионов старейших звезд в Млечном Пути.
По словам руководителя проекта, астрофизика из университета Андреса Бельо в Чили Данте Миннити, было сделано так много открытий, что это "навсегда изменило представление о нашей Галактике". Отмечается, что на новую карту нанесено в 10 раз больше объектов, чем на предыдущую аналогичную карту.
Ученые в заключении исследования пишут, что полученное наследие "будет существовать еще долгие годы", однако несмотря на многочисленные уже полученные результаты, полное использование новых данных займет еще много лет.
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