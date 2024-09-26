https://ria.ru/20240926/budanov-1974587238.html

"Договорился с ЦРУ". Буданов* готовится стать президентом

"Договорился с ЦРУ". Буданов* готовится стать президентом - РИА Новости, 26.09.2024

"Договорился с ЦРУ". Буданов* готовится стать президентом

Кадровая суета киевского режима продолжается. Офис президента, возглавляемый Андреем Ермаком, недоволен руководством военного блока. Министра обороны Рустема... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:00

2024-09-26T08:00

2024-09-26T08:07

сша

украина

андрей ермак

рустем умеров

валерий залужный

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

ми-6

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Кадровая суета киевского режима продолжается. Офис президента, возглавляемый Андреем Ермаком, недоволен руководством военного блока. Министра обороны Рустема Умерова и начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова* могут отправить в отставку, а вместе с ними — десятки генералов. О противостоянии в украинских верхах — в материале РИА Новости.Всем свое местоУмеров без объяснения причин уволил двух заместителей Буданова* — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Причем, как подчеркивали сразу несколько источников, с ним это не согласовывали. Естественно, тут же заговорили о том, что та же участь ждет самого начальника Главного управления разведки.С другой стороны, Зайцев и Остапенко не были "людьми Буданова*". По данным СМИ, они из окружения бывшего министра обороны, а ныне посла в Словении Андрея Тарана. Тем не менее это явный сигнал.Так, когда снимали Залужного с поста главкома ВСУ, сперва убрали его зама — командующего Силами специальных операций Виктора Хоренко.СМИ, ссылаясь на инсайды с Банковой, объясняют возможную отставку Буданова* обострением отношений с Ермаком. Известно, что глава ГУР мог занять место Залужного, но офис Зеленского предпочел Александра Сырского. И теперь в высоких кабинетах руководитель военной разведки — едва ли не единственная реальная альтернатива серому кардиналу киевского режима.Нардеп Евгений Шевченко из партии "Восстановление Украины" считает, что Буданов* "слишком политизировался" и его решили "поставить на место". Однако, учитывая осведомленность начальника ГУР в военно-политических вопросах, без согласования с США и другими западными союзниками это невозможно. В общем, до конца года он, скорее всего, в кресле усидит.Лояльный и некомпетентныйИсточники из Минобороны утверждают, что Умеров планирует уволить до двух десятков генералов. А идея отставки заместителей Буданова* исходила либо лично от Зеленского, либо от Ермака. Министр действовал по распоряжению с Банковой.Надо сказать, что в мае ряд изданий предсказывали уход Умерова. Якобы он хочет добровольно сложить полномочия, чтобы заменить на посту вице-премьера и министра инфраструктуры Александра Кубракова.В мае Кубракова действительно сняли — его обязанности временно исполнял Василий Шкураков. Только 5 сентября в ходе масштабной кадровой ротации министром инфраструктуры назначили Алексея Кулебу, бывшего заместителя Ермака. Умерова перестановки не коснулись.Недавно депутат Рады Марьяна Безуглая в очередной раз выступила с критикой командования ВСУ и министра обороны. По ее словам, Умеров вместе с Сырским не только пытаются скрыть реальную ситуацию в армии, но и убирают всех неугодных и несогласных.Так, по требованию Сырского Умеров уволил главного инспектора Минобороны Игоря Воронченко. Также министр избавился от своего заместителя Натальи Калмыковой, которая якобы задумала изменить кадровую политику и медицинское обеспечение ВСУ."Сырский и Умеров, действуя как сообщники, уничтожат всех, кроме шутов, даже физически, ведь наказание переводом в штурмовики тоже практикуется", — заявила Безуглая в обращении к Зеленскому, призвав заменить этих деятелей на "новое поколение".В то же время СМИ ставят под вопрос компетенцию Умерова, отмечая его лояльность Зеленскому. "В мирное время из него получился бы, наверное, неплохой министр иностранных дел. Но от военных вопросов он очень далек. Ему трудно организовать и контролировать процессы, выполнять поставленные задачи", — говорит неназванный представитель украинской власти.Должен остаться только одинУкраинский политолог Руслан Бортник объясняет: у Умерова в последнее время "прорезался голос", и он занял более выраженную позицию по разным проблемам. Вместе с Будановым* они якобы стали альтернативным центром в силовом блоке."В первую очередь снимают тех, у кого есть прямые контакты с западными структурами, политиками и дипломатами. По этой причине, например, уволили министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и министра инфраструктуры. У них были свои выходы на партнеров. Сейчас в Киеве только один центр власти — Андрей Ермак. Тех, кто пытается вести собственную игру, убирают", — отмечает в беседе с РИА Новости экс-депутат Рады Олег Царев.У Буданова* хорошие связи с ЦРУ и МИ-6, добавляет он. Пользуясь этим, он может позиционировать себя как кандидат в президенты. А начальник ГУР действительно популярен у населения.Рейтинг Зеленского сейчас — 53,8%. Буданова* не включают в подобные списки с февраля, когда, он по данным КМИС, обогнал главу киевского режима на 18% (47 против 29). Но руководитель военной разведки стабильно входит в топ-5 самых влиятельных украинцев."Это прямая угроза Зеленскому. Его показатели, может, и выше, однако нужно учитывать и антирейтинг. В совокупности это способно дать совершенно другой результат", — уточняет Царев.По его мнению, Буданова* назначат на другую должность, вероятно, даже с повышением. Например, заместителем министра иностранных дел — лишь бы он не был самостоятельной фигурой. У Умерова перспективы похуже. Без удара по политической карьере и понижения у него, видимо, не обойдется.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240921/vsu-1973648115.html

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сша, украина, андрей ермак, рустем умеров, валерий залужный, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), ми-6, кирилл буданов*, гур минобороны украины, владимир зеленский, политика