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Боец группировки "Запад" рассказал об уничтожении БТР под Купянском - РИА Новости, 26.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 26.09.2024 (обновлено: 16:04 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/btr-1974876425.html
Боец группировки "Запад" рассказал об уничтожении БТР под Купянском
Боец группировки "Запад" рассказал об уничтожении БТР под Купянском - РИА Новости, 26.09.2024
Боец группировки "Запад" рассказал об уничтожении БТР под Купянском
Расчет FPV-дрона 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ на купянском участке фронта уничтожил американский БТР M113 вместе с пехотой,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:27
2024-09-26T16:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сен - РИА Новости. Расчет FPV-дрона 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ на купянском участке фронта уничтожил американский БТР M113 вместе с пехотой, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора". "Разнесли М113 с пехотой", - заявил "Контора". Ранее он сообщал, что его расчет уничтожил 12 гексакоптеров "Баба-Яга" на купянском участке.
https://ria.ru/20240926/minoborony-1974866306.html
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Поражение американский БТР M113 вместе с пехотой расчетом FPV-дрона группы "Контора"
Расчет FPV-дрона группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" на купянском участке фронта поразил американский БТР M113 вместе с пехотой. Видео ударов оказалось в распоряжении РИА Новости.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина
Боец группировки "Запад" рассказал об уничтожении БТР под Купянском

Боец "Контора": расчет FPV-дрона уничтожил американский БТР M113 с пехотой

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сен - РИА Новости. Расчет FPV-дрона 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ на купянском участке фронта уничтожил американский БТР M113 вместе с пехотой, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора".
"Разнесли М113 с пехотой", - заявил "Контора".
Ранее он сообщал, что его расчет уничтожил 12 гексакоптеров "Баба-Яга" на купянском участке.
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