https://ria.ru/20240926/btr-1974876425.html

Боец группировки "Запад" рассказал об уничтожении БТР под Купянском

Боец группировки "Запад" рассказал об уничтожении БТР под Купянском - РИА Новости, 26.09.2024

Боец группировки "Запад" рассказал об уничтожении БТР под Купянском

Расчет FPV-дрона 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ на купянском участке фронта уничтожил американский БТР M113 вместе с пехотой,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:27

2024-09-26T15:27

2024-09-26T16:04

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сен - РИА Новости. Расчет FPV-дрона 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ на купянском участке фронта уничтожил американский БТР M113 вместе с пехотой, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора". "Разнесли М113 с пехотой", - заявил "Контора". Ранее он сообщал, что его расчет уничтожил 12 гексакоптеров "Баба-Яга" на купянском участке.

https://ria.ru/20240926/minoborony-1974866306.html

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Поражение американский БТР M113 вместе с пехотой расчетом FPV-дрона группы "Контора" Расчет FPV-дрона группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" на купянском участке фронта поразил американский БТР M113 вместе с пехотой. Видео ударов оказалось в распоряжении РИА Новости. 2024-09-26T15:27 true PT0M28S

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, украина