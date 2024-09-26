https://ria.ru/20240926/btr-1974876425.html
Боец группировки "Запад" рассказал об уничтожении БТР под Купянском
Боец группировки "Запад" рассказал об уничтожении БТР под Купянском - РИА Новости, 26.09.2024
Боец группировки "Запад" рассказал об уничтожении БТР под Купянском
Расчет FPV-дрона 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ на купянском участке фронта уничтожил американский БТР M113 вместе с пехотой,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:27
2024-09-26T15:27
2024-09-26T16:04
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сен - РИА Новости. Расчет FPV-дрона 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ на купянском участке фронта уничтожил американский БТР M113 вместе с пехотой, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Контора". "Разнесли М113 с пехотой", - заявил "Контора". Ранее он сообщал, что его расчет уничтожил 12 гексакоптеров "Баба-Яга" на купянском участке.
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Поражение американский БТР M113 вместе с пехотой расчетом FPV-дрона группы "Контора"
Расчет FPV-дрона группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" на купянском участке фронта поразил американский БТР M113 вместе с пехотой. Видео ударов оказалось в распоряжении РИА Новости.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина
Боец группировки "Запад" рассказал об уничтожении БТР под Купянском
Боец "Контора": расчет FPV-дрона уничтожил американский БТР M113 с пехотой