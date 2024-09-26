Рейтинг@Mail.ru
В Британии отказались отвечать на вопрос о снятии запрета на удары ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:28 26.09.2024 (обновлено: 02:22 27.09.2024)
https://ria.ru/20240926/britaniya-1974956905.html
В Британии отказались отвечать на вопрос о снятии запрета на удары ВСУ
В Британии отказались отвечать на вопрос о снятии запрета на удары ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
В Британии отказались отвечать на вопрос о снятии запрета на удары ВСУ
Министр обороны Великобритании Джон Хили отказался отвечать на вопрос о том, готов ли Лондон снять запрет для Украины на нанесение ударов британскими ракетами... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-26T22:28
2024-09-27T02:22
специальная военная операция на украине
россия
сша
великобритания
джон хили
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958017321_0:6:1263:716_1920x0_80_0_0_41dc0eaad68c7a98e767da1e4160b9c2.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили отказался отвечать на вопрос о том, готов ли Лондон снять запрет для Украины на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь РФ без поддержки такого решения со стороны США. "Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент (России Владимир - ред.) Путин", - сказал он на совместной пресс-конференции с главами МО Австралии и США. Трансляция велась на YouTube-канале американского оборонного ведомства. Хили также заявил, что обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином то, как Британия и США могут поддержать "план победы" Владимира Зеленского и укрепить украинские позиции в грядущие месяцы. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240926/britanija-1974905747.html
https://ria.ru/20240925/britanija-1974690482.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958017321_0:0:955:716_1920x0_80_0_0_2010c3e3fd27973cc2dbd825b662b67f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, великобритания, джон хили, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Великобритания, Джон Хили, Владимир Путин, НАТО
В Британии отказались отвечать на вопрос о снятии запрета на удары ВСУ

Министр обороны Хили отказался отвечать на вопрос об ударах ВСУ вглубь России

© РИА НовостиКумулятивная часть ракет Storm Shadow/SCALP
Кумулятивная часть ракет Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости
Кумулятивная часть ракет Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили отказался отвечать на вопрос о том, готов ли Лондон снять запрет для Украины на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь РФ без поддержки такого решения со стороны США.
"Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент (России Владимир - ред.) Путин", - сказал он на совместной пресс-конференции с главами МО Австралии и США. Трансляция велась на YouTube-канале американского оборонного ведомства.
Самоходная артиллерийская установка AS-90 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Британия поставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок
Вчера, 17:08
Хили также заявил, что обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином то, как Британия и США могут поддержать "план победы" Владимира Зеленского и укрепить украинские позиции в грядущие месяцы.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Британии заявили об истощении собственных запасов оружия из-за Украины
25 сентября, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВеликобританияДжон ХилиВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала