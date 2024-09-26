https://ria.ru/20240926/britaniya-1974956905.html

В Британии отказались отвечать на вопрос о снятии запрета на удары ВСУ

В Британии отказались отвечать на вопрос о снятии запрета на удары ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024

В Британии отказались отвечать на вопрос о снятии запрета на удары ВСУ

Министр обороны Великобритании Джон Хили отказался отвечать на вопрос о том, готов ли Лондон снять запрет для Украины на нанесение ударов британскими ракетами... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-26T22:28

2024-09-26T22:28

2024-09-27T02:22

специальная военная операция на украине

россия

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владимир путин

нато

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили отказался отвечать на вопрос о том, готов ли Лондон снять запрет для Украины на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь РФ без поддержки такого решения со стороны США. "Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент (России Владимир - ред.) Путин", - сказал он на совместной пресс-конференции с главами МО Австралии и США. Трансляция велась на YouTube-канале американского оборонного ведомства. Хили также заявил, что обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином то, как Британия и США могут поддержать "план победы" Владимира Зеленского и укрепить украинские позиции в грядущие месяцы. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240926/britanija-1974905747.html

https://ria.ru/20240925/britanija-1974690482.html

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россия, сша, великобритания, джон хили, владимир путин, нато