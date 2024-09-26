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Главы МИД стран БРИКС обсудили создание категории государств-партнеров - РИА Новости, 26.09.2024
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21:54 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/briks-1974953802.html
Главы МИД стран БРИКС обсудили создание категории государств-партнеров
Главы МИД стран БРИКС обсудили создание категории государств-партнеров - РИА Новости, 26.09.2024
Главы МИД стран БРИКС обсудили создание категории государств-партнеров
Главы МИД стран БРИКС на встрече в Нью-Йорке обсудили создание категории государств-партнеров, Бразилия представила основные контуры своего председательства в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:54
2024-09-26T21:54
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС на встрече в Нью-Йорке обсудили создание категории государств-партнеров, Бразилия представила основные контуры своего председательства в объединении в 2025 году, заявили в МИД РФ. "В контексте подготовки к саммиту БРИКС в Казани 22-24 октября рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате объединения, в том числе создание категории государств-партнеров. Бразильская сторона представила основные контуры своего председательства в БРИКС в 2025 году", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что министры обсудили тематику поддержания мира и безопасности, глобальной экономической стабильности, а также устойчивого развития. "Подтвержден настрой наращивать координацию в формате БРИКС на международных площадках", — добавили в МИД. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Всего план председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XVI Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.
https://ria.ru/20240926/erdogan-1974945732.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), брикс
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), БРИКС
Главы МИД стран БРИКС обсудили создание категории государств-партнеров

МИД: на встрече в Нью-Йорке обсудили создание категории стран-партнеров БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран БРИКС
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС на встрече в Нью-Йорке обсудили создание категории государств-партнеров, Бразилия представила основные контуры своего председательства в объединении в 2025 году, заявили в МИД РФ.
"В контексте подготовки к саммиту БРИКС в Казани 22-24 октября рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате объединения, в том числе создание категории государств-партнеров. Бразильская сторона представила основные контуры своего председательства в БРИКС в 2025 году", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Там отметили, что министры обсудили тематику поддержания мира и безопасности, глобальной экономической стабильности, а также устойчивого развития.
"Подтвержден настрой наращивать координацию в формате БРИКС на международных площадках", — добавили в МИД.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Всего план председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XVI Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.
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