https://ria.ru/20240926/briks-1974953802.html

Главы МИД стран БРИКС обсудили создание категории государств-партнеров

Главы МИД стран БРИКС обсудили создание категории государств-партнеров - РИА Новости, 26.09.2024

Главы МИД стран БРИКС обсудили создание категории государств-партнеров

Главы МИД стран БРИКС на встрече в Нью-Йорке обсудили создание категории государств-партнеров, Бразилия представила основные контуры своего председательства в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T21:54

2024-09-26T21:54

2024-09-26T21:54

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС на встрече в Нью-Йорке обсудили создание категории государств-партнеров, Бразилия представила основные контуры своего председательства в объединении в 2025 году, заявили в МИД РФ. "В контексте подготовки к саммиту БРИКС в Казани 22-24 октября рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате объединения, в том числе создание категории государств-партнеров. Бразильская сторона представила основные контуры своего председательства в БРИКС в 2025 году", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что министры обсудили тематику поддержания мира и безопасности, глобальной экономической стабильности, а также устойчивого развития. "Подтвержден настрой наращивать координацию в формате БРИКС на международных площадках", — добавили в МИД. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Всего план председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XVI Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.

https://ria.ru/20240926/erdogan-1974945732.html

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