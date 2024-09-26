https://ria.ru/20240926/briks-1974755485.html

Глава ФНС рассказал о задачах налоговых служб БРИКС

Глава ФНС рассказал о задачах налоговых служб БРИКС - РИА Новости, 26.09.2024

Глава ФНС рассказал о задачах налоговых служб БРИКС

Укрепление торговых связей между странами БРИКС ставит перед налоговыми службами объединения задачу эффективного отслеживания цепочек добавленной стоимости с... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:26

2024-09-26T09:26

2024-09-26T11:23

экономика

россия

даниил егоров

брикс

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Укрепление торговых связей между странами БРИКС ставит перед налоговыми службами объединения задачу эффективного отслеживания цепочек добавленной стоимости с минимальными издержками для бизнеса, заявил глава ФНС России Даниил Егоров, открывая встречу глав налоговых администраций БРИКС. "Мы видим объективные тенденции роста и укрепления внешнеторговых связей, увеличение инвестиционной активности между нашими странами. Это ставит перед нами амбициозные задачи по поиску общих решений, обеспечивающих эффективное налоговое администрирование цепочек добавленной стоимости с минимальными издержками для ведения бизнеса между нашими странами", - сказал Егоров. Вопросы мобилизации государственных доходов, по его словам, также достаточно остро стоят на повестке дня. "При этом правительство ищет способы соблюдения баланса, фискальной и стимулирующей функции налоговых систем, в том числе в контексте международных отношений", - отметил Егоров. "Полагаю, что в будущем работа глав налоговых служб БРИКС должна быть погружена в вопросы актуальной международной повестки. Цель – быть более представленными на международных площадках и своевременно реагировать на продвижение международных налоговых мер", - заявил он. При этом глава налоговой службы отметил, что препятствием для достижения указанной цели является недостаточная организационная инфраструктурная составляющая. Эти и другие вопросы от предложил обсудить на встрече в рамках сессии о перспективах налогового сотрудничества.

https://ria.ru/20240926/briks-1974754015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, даниил егоров, брикс, федеральная налоговая служба (фнс россии)