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Глава ФНС рассказал о задачах налоговых служб БРИКС - РИА Новости, 26.09.2024
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09:26 26.09.2024 (обновлено: 11:23 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/briks-1974755485.html
Глава ФНС рассказал о задачах налоговых служб БРИКС
Глава ФНС рассказал о задачах налоговых служб БРИКС - РИА Новости, 26.09.2024
Глава ФНС рассказал о задачах налоговых служб БРИКС
Укрепление торговых связей между странами БРИКС ставит перед налоговыми службами объединения задачу эффективного отслеживания цепочек добавленной стоимости с... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:26
2024-09-26T11:23
экономика
россия
даниил егоров
брикс
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Укрепление торговых связей между странами БРИКС ставит перед налоговыми службами объединения задачу эффективного отслеживания цепочек добавленной стоимости с минимальными издержками для бизнеса, заявил глава ФНС России Даниил Егоров, открывая встречу глав налоговых администраций БРИКС. "Мы видим объективные тенденции роста и укрепления внешнеторговых связей, увеличение инвестиционной активности между нашими странами. Это ставит перед нами амбициозные задачи по поиску общих решений, обеспечивающих эффективное налоговое администрирование цепочек добавленной стоимости с минимальными издержками для ведения бизнеса между нашими странами", - сказал Егоров. Вопросы мобилизации государственных доходов, по его словам, также достаточно остро стоят на повестке дня. "При этом правительство ищет способы соблюдения баланса, фискальной и стимулирующей функции налоговых систем, в том числе в контексте международных отношений", - отметил Егоров. "Полагаю, что в будущем работа глав налоговых служб БРИКС должна быть погружена в вопросы актуальной международной повестки. Цель – быть более представленными на международных площадках и своевременно реагировать на продвижение международных налоговых мер", - заявил он. При этом глава налоговой службы отметил, что препятствием для достижения указанной цели является недостаточная организационная инфраструктурная составляющая. Эти и другие вопросы от предложил обсудить на встрече в рамках сессии о перспективах налогового сотрудничества.
https://ria.ru/20240926/briks-1974754015.html
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экономика, россия, даниил егоров, брикс, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Даниил Егоров, БРИКС, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Глава ФНС рассказал о задачах налоговых служб БРИКС

Глава ФНС: странам БРИКС нужен общий механизм налогового контроля поставок

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРуководитель ФНС Даниил Егоров на заседании руководителей налоговых администраций стран БРИКС
Руководитель ФНС Даниил Егоров на заседании руководителей налоговых администраций стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Руководитель ФНС Даниил Егоров на заседании руководителей налоговых администраций стран БРИКС
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Укрепление торговых связей между странами БРИКС ставит перед налоговыми службами объединения задачу эффективного отслеживания цепочек добавленной стоимости с минимальными издержками для бизнеса, заявил глава ФНС России Даниил Егоров, открывая встречу глав налоговых администраций БРИКС.
"Мы видим объективные тенденции роста и укрепления внешнеторговых связей, увеличение инвестиционной активности между нашими странами. Это ставит перед нами амбициозные задачи по поиску общих решений, обеспечивающих эффективное налоговое администрирование цепочек добавленной стоимости с минимальными издержками для ведения бизнеса между нашими странами", - сказал Егоров.
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Вопросы мобилизации государственных доходов, по его словам, также достаточно остро стоят на повестке дня. "При этом правительство ищет способы соблюдения баланса, фискальной и стимулирующей функции налоговых систем, в том числе в контексте международных отношений", - отметил Егоров.
"Полагаю, что в будущем работа глав налоговых служб БРИКС должна быть погружена в вопросы актуальной международной повестки. Цель – быть более представленными на международных площадках и своевременно реагировать на продвижение международных налоговых мер", - заявил он.
При этом глава налоговой службы отметил, что препятствием для достижения указанной цели является недостаточная организационная инфраструктурная составляющая.
Эти и другие вопросы от предложил обсудить на встрече в рамках сессии о перспективах налогового сотрудничества.
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