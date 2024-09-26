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В районе Новошахтинска Ростовской области уничтожили БПЛА

В районе Новошахтинска Ростовской области уничтожили БПЛА - РИА Новости, 26.09.2024

В районе Новошахтинска Ростовской области уничтожили БПЛА

Беспилотник уничтожен силами ПВО в районе Новошахтинска Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T23:52

2024-09-26T23:52

2024-09-26T23:54

новошахтинск

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

василий голубев

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Беспилотник уничтожен силами ПВО в районе Новошахтинска Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев."В 23.12 в районе Новошахтинска силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240926/bespilotnik-1974837474.html

новошахтинск

ростовская область

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новошахтинск, происшествия, ростовская область, василий голубев