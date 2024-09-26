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В районе Новошахтинска Ростовской области уничтожили БПЛА - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:52 26.09.2024 (обновлено: 23:54 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/bpla-1974962650.html
В районе Новошахтинска Ростовской области уничтожили БПЛА
В районе Новошахтинска Ростовской области уничтожили БПЛА - РИА Новости, 26.09.2024
В районе Новошахтинска Ростовской области уничтожили БПЛА
Беспилотник уничтожен силами ПВО в районе Новошахтинска Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T23:52
2024-09-26T23:54
новошахтинск
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Беспилотник уничтожен силами ПВО в районе Новошахтинска Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев."В 23.12 в районе Новошахтинска силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240926/bespilotnik-1974837474.html
новошахтинск
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новошахтинск, происшествия, ростовская область, василий голубев
Новошахтинск, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
В районе Новошахтинска Ростовской области уничтожили БПЛА

В районе Новошахтинска Ростовской области силами ПВО уничтожили БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА
Военнослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Беспилотник уничтожен силами ПВО в районе Новошахтинска Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев.
"В 23.12 в районе Новошахтинска силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Вчера, 13:31
 
Специальная военная операция на УкраинеНовошахтинскПроисшествияРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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