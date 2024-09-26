В Курской области мужчина рассказал, как эвакуировался на велосипеде
Житель Курской области не мог эвакуироваться на автомобиле из-за атак БПЛА
Последствия обстрела ВСУ деревни Ржава в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 26 сен - РИА Новости. Мужчина из приграничного села в Курской области не мог эвакуироваться на автомобиле из-за того, что ВСУ целенаправленно атаковали машины беспилотниками, он был вынужден уезжать на велосипеде, рассказала РИА Новости его супруга.
По ее словам, она с детьми эвакуировались еще 6 августа, а супруг - спустя несколько дней.
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"На велосипеде передвигался, потому что по-другому никак. Если на машине, то тебе сразу дрон просто пускают, (БПЛА - ред.) на (машину - ред.) садится и взрывается. Лучше или пешком передвигаться, или вот под деревьями, чтобы тебя не засек кто-то", - рассказала эвакуировавшаяся.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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