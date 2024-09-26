https://ria.ru/20240926/bpla-1974749531.html

В Курской области мужчина рассказал, как эвакуировался на велосипеде

В Курской области мужчина рассказал, как эвакуировался на велосипеде - РИА Новости, 26.09.2024

В Курской области мужчина рассказал, как эвакуировался на велосипеде

Мужчина из приграничного села в Курской области не мог эвакуироваться на автомобиле из-за того, что ВСУ целенаправленно атаковали машины беспилотниками, он был... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:23

2024-09-26T08:23

2024-09-26T08:23

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 26 сен - РИА Новости. Мужчина из приграничного села в Курской области не мог эвакуироваться на автомобиле из-за того, что ВСУ целенаправленно атаковали машины беспилотниками, он был вынужден уезжать на велосипеде, рассказала РИА Новости его супруга. По ее словам, она с детьми эвакуировались еще 6 августа, а супруг - спустя несколько дней. "На велосипеде передвигался, потому что по-другому никак. Если на машине, то тебе сразу дрон просто пускают, (БПЛА - ред.) на (машину - ред.) садится и взрывается. Лучше или пешком передвигаться, или вот под деревьями, чтобы тебя не засек кто-то", - рассказала эвакуировавшаяся. Сведения женщины зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240922/evakuatsiya-1974055271.html

https://ria.ru/20240924/dron-1974341030.html

https://ria.ru/20240917/kurskaya_oblast-1973096247.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)