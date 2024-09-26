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Бойцы ВСУ пытаются сбежать при первой возможности, рассказал пленный - РИА Новости, 26.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:29 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/boytsy-1974768289.html
Бойцы ВСУ пытаются сбежать при первой возможности, рассказал пленный
Бойцы ВСУ пытаются сбежать при первой возможности, рассказал пленный - РИА Новости, 26.09.2024
Бойцы ВСУ пытаются сбежать при первой возможности, рассказал пленный
Пленный украинский военнослужащий рассказал, что многие среди бойцов ВСУ не хотят воевать и пытаются сбежать при первой же возможности, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:29
2024-09-26T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал, что многие среди бойцов ВСУ не хотят воевать и пытаются сбежать при первой же возможности, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, Николай Тягон "говорит о том, что ситуация на фронте с украинской стороны непростая, людей в подразделениях катастрофически не хватает, многие не хотят воевать и пытаются сбежать при первой возможности". Как рассказал пленный в видеоролике, опубликованном Минобороны, его, как и многих других украинских мужчин, поймали на улице сотрудники военкомата. После имитации медкомиссии Тягона отправили месяц учиться рытью окопов и стрельбе из автомата. В плен он попал, когда с сослуживцами выполнял задание по охране отдалённого объекта вблизи линии боевого соприкосновения. Там украинские солдаты услышали несколько дронов, а затем крики российских военнослужащих "Выходите!". Это указание они и поспешили выполнить.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Бойцы ВСУ пытаются сбежать при первой возможности, рассказал пленный

Пленный: бойцы ВСУ не хотят воевать и пытаются сбежать при первой возможности

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал, что многие среди бойцов ВСУ не хотят воевать и пытаются сбежать при первой же возможности, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, Николай Тягон "говорит о том, что ситуация на фронте с украинской стороны непростая, людей в подразделениях катастрофически не хватает, многие не хотят воевать и пытаются сбежать при первой возможности".
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Как рассказал пленный в видеоролике, опубликованном Минобороны, его, как и многих других украинских мужчин, поймали на улице сотрудники военкомата. После имитации медкомиссии Тягона отправили месяц учиться рытью окопов и стрельбе из автомата.
В плен он попал, когда с сослуживцами выполнял задание по охране отдалённого объекта вблизи линии боевого соприкосновения. Там украинские солдаты услышали несколько дронов, а затем крики российских военнослужащих "Выходите!". Это указание они и поспешили выполнить.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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