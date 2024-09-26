https://ria.ru/20240926/boytsy-1974768289.html

Бойцы ВСУ пытаются сбежать при первой возможности, рассказал пленный

Бойцы ВСУ пытаются сбежать при первой возможности, рассказал пленный - РИА Новости, 26.09.2024

Бойцы ВСУ пытаются сбежать при первой возможности, рассказал пленный

Пленный украинский военнослужащий рассказал, что многие среди бойцов ВСУ не хотят воевать и пытаются сбежать при первой же возможности, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:29

2024-09-26T10:29

2024-09-26T10:29

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал, что многие среди бойцов ВСУ не хотят воевать и пытаются сбежать при первой же возможности, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, Николай Тягон "говорит о том, что ситуация на фронте с украинской стороны непростая, людей в подразделениях катастрофически не хватает, многие не хотят воевать и пытаются сбежать при первой возможности". Как рассказал пленный в видеоролике, опубликованном Минобороны, его, как и многих других украинских мужчин, поймали на улице сотрудники военкомата. После имитации медкомиссии Тягона отправили месяц учиться рытью окопов и стрельбе из автомата. В плен он попал, когда с сослуживцами выполнял задание по охране отдалённого объекта вблизи линии боевого соприкосновения. Там украинские солдаты услышали несколько дронов, а затем крики российских военнослужащих "Выходите!". Это указание они и поспешили выполнить.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина