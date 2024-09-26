https://ria.ru/20240926/boevik-1974770022.html

Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет

Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет - РИА Новости, 26.09.2024

Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет

Южный окружной военный суд осудил на 5,5 лет боевика батальона "Айдар"* за участие в террористическом сообществе, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по ЛНР. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:39

2024-09-26T10:39

2024-09-26T10:39

россия

луганская народная республика

курская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ЛУГАНСК, 26 сен – РИА Новости. Южный окружной военный суд осудил на 5,5 лет боевика батальона "Айдар"* за участие в террористическом сообществе, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по ЛНР. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с пограничным управлением ФСБ России по Курской области пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, участника националистического батальона "Айдар"* Ивана Ничепоренко", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, Ничепоренко в 2014 году добровольно принял участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик против мирного населения. Мужчина является приверженцем идеологии неонацизма. "УФСБ России по ЛНР возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК России "Участие в террористическом сообществе". Южный окружной военный суд признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - сообщили агентству в УФСБ по ЛНР.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240305/prigovor-1931201317.html

https://ria.ru/20240819/diagnoz-1966960512.html

россия

луганская народная республика

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия