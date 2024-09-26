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Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет - РИА Новости, 26.09.2024
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10:39 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/boevik-1974770022.html
Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет
Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет - РИА Новости, 26.09.2024
Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет
Южный окружной военный суд осудил на 5,5 лет боевика батальона "Айдар"* за участие в террористическом сообществе, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по ЛНР. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:39
2024-09-26T10:39
россия
луганская народная республика
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ЛУГАНСК, 26 сен – РИА Новости. Южный окружной военный суд осудил на 5,5 лет боевика батальона "Айдар"* за участие в террористическом сообществе, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по ЛНР. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с пограничным управлением ФСБ России по Курской области пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, участника националистического батальона "Айдар"* Ивана Ничепоренко", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, Ничепоренко в 2014 году добровольно принял участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик против мирного населения. Мужчина является приверженцем идеологии неонацизма. "УФСБ России по ЛНР возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК России "Участие в террористическом сообществе". Южный окружной военный суд признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - сообщили агентству в УФСБ по ЛНР.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240305/prigovor-1931201317.html
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Луганская Народная Республика, Курская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Боевика украинского батальона "Айдар"* осудили на пять с половиной лет

Боевик "Айдара" осужден на 5,5 лет за участие в террористическом сообществе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 сен – РИА Новости. Южный окружной военный суд осудил на 5,5 лет боевика батальона "Айдар"* за участие в террористическом сообществе, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по ЛНР.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с пограничным управлением ФСБ России по Курской области пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, участника националистического батальона "Айдар"* Ивана Ничепоренко", - говорится в сообщении.
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Как уточняет ведомство, Ничепоренко в 2014 году добровольно принял участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик против мирного населения. Мужчина является приверженцем идеологии неонацизма.
"УФСБ России по ЛНР возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК России "Участие в террористическом сообществе". Южный окружной военный суд признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - сообщили агентству в УФСБ по ЛНР.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаКурская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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