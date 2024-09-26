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Блинкен прокомментировал изменения в ядерной доктрине России - РИА Новости, 26.09.2024
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18:14 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/blinken-1974927252.html
Блинкен прокомментировал изменения в ядерной доктрине России
Блинкен прокомментировал изменения в ядерной доктрине России - РИА Новости, 26.09.2024
Блинкен прокомментировал изменения в ядерной доктрине России
Госсекретарь США Энтони Блинкен безосновательно раскритиковал изменения в ядерной доктрине России, его слова передает Reuters. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:14
2024-09-26T18:14
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен безосновательно раскритиковал изменения в ядерной доктрине России, его слова передает Reuters."Это полностью безответственно", — цитируют журналисты главу американской дипломатии.Ранее в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что изменения в российской ядерной доктрине — это сигнал недружественным странам. Он отметил, что здравомыслящие главы государств и ранее понимали серьезность слов Владимира Путина, тем более когда речь идет о беспрецедентной конфронтации, которую спровоцировало прямое участие западных стран в украинском конфликте.Президент России 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию сообщил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Путин подчеркнул, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. При этом Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету.
https://ria.ru/20240926/economist-1974906081.html
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Блинкен прокомментировал изменения в ядерной доктрине России

Госсекретарь США Блинкен раскритиковал изменения в ядерной доктрине РФ

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен безосновательно раскритиковал изменения в ядерной доктрине России, его слова передает Reuters.
«
"Это полностью безответственно", — цитируют журналисты главу американской дипломатии.
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Президент России 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию сообщил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Путин подчеркнул, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. При этом Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету.
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