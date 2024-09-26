https://ria.ru/20240926/blinken-1974927252.html

Блинкен прокомментировал изменения в ядерной доктрине России

Блинкен прокомментировал изменения в ядерной доктрине России - РИА Новости, 26.09.2024

Блинкен прокомментировал изменения в ядерной доктрине России

Госсекретарь США Энтони Блинкен безосновательно раскритиковал изменения в ядерной доктрине России, его слова передает Reuters. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:14

2024-09-26T18:14

2024-09-26T18:14

россия

сша

москва

владимир путин

энтони блинкен

дмитрий песков

в мире

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958811345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b93b6e332d43ffebfb2b71299214130.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен безосновательно раскритиковал изменения в ядерной доктрине России, его слова передает Reuters."Это полностью безответственно", — цитируют журналисты главу американской дипломатии.Ранее в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что изменения в российской ядерной доктрине — это сигнал недружественным странам. Он отметил, что здравомыслящие главы государств и ранее понимали серьезность слов Владимира Путина, тем более когда речь идет о беспрецедентной конфронтации, которую спровоцировало прямое участие западных стран в украинском конфликте.Президент России 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию сообщил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Путин подчеркнул, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. При этом Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету.

https://ria.ru/20240926/economist-1974906081.html

https://ria.ru/20240926/smi-1974835441.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, владимир путин, энтони блинкен, дмитрий песков, в мире, политика