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В пригороде Бейрута из-за обстрела со стороны Израиля погибли два человека - РИА Новости, 26.09.2024
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16:47 26.09.2024 (обновлено: 17:13 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/beyrut-1974902621.html
В пригороде Бейрута из-за обстрела со стороны Израиля погибли два человека
В пригороде Бейрута из-за обстрела со стороны Израиля погибли два человека - РИА Новости, 26.09.2024
В пригороде Бейрута из-за обстрела со стороны Израиля погибли два человека
Жертвами удара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута стали два человека, 15 получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:47
2024-09-26T17:13
в мире
бейрут
израиль
обмен пленными между израилем и "хезболлах" в 2008
ливан
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БЕЙРУТ, 26 сен - РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута стали два человека, 15 получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при Минздраве Ливана.Ранее израильские самолёты нанесли удар по жилому многоэтажному дому в районе Аль-Каим в южном пригороде Бейрута. Пресс-служба армии Израиля заявила, что был нанесен точечный удар."В результате авианалета вражеских сил израильской авиации погибли два человека и 15 получили ранения", - говорится в заявлении.По данным центра ЧС, одна из раненых женщина, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240926/beyrut-1974874188.html
https://ria.ru/20240925/izrail-1974723382.html
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в мире, бейрут, израиль, обмен пленными между израилем и "хезболлах" в 2008, ливан
В мире, Бейрут, Израиль, Обмен пленными между Израилем и "Хезболлах" в 2008, Ливан
В пригороде Бейрута из-за обстрела со стороны Израиля погибли два человека

В пригороде Бейрута из-за обстрела дома со стороны Израиля погибли два человека

© AP Photo / Hassan AmmarЛиванские военные на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 26 сентября 2024
Ливанские военные на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Ливанские военные на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 26 сентября 2024
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БЕЙРУТ, 26 сен - РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута стали два человека, 15 получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при Минздраве Ливана.
Ранее израильские самолёты нанесли удар по жилому многоэтажному дому в районе Аль-Каим в южном пригороде Бейрута. Пресс-служба армии Израиля заявила, что был нанесен точечный удар.
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Израильская армия сообщила об ударах по Бейруту
Вчера, 15:19
"В результате авианалета вражеских сил израильской авиации погибли два человека и 15 получили ранения", - говорится в заявлении.
По данным центра ЧС, одна из раненых женщина, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
ВВС Израиля нанесли удары по городам на юге и востоке Ливана
25 сентября, 23:32
 
В миреБейрутИзраильОбмен пленными между Израилем и "Хезболлах" в 2008Ливан
 
 
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