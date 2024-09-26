https://ria.ru/20240926/beyrut-1974902621.html
В пригороде Бейрута из-за обстрела со стороны Израиля погибли два человека
В пригороде Бейрута из-за обстрела со стороны Израиля погибли два человека - РИА Новости, 26.09.2024
В пригороде Бейрута из-за обстрела со стороны Израиля погибли два человека
Жертвами удара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута стали два человека, 15 получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:47
2024-09-26T16:47
2024-09-26T17:13
в мире
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обмен пленными между израилем и "хезболлах" в 2008
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БЕЙРУТ, 26 сен - РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута стали два человека, 15 получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при Минздраве Ливана.Ранее израильские самолёты нанесли удар по жилому многоэтажному дому в районе Аль-Каим в южном пригороде Бейрута. Пресс-служба армии Израиля заявила, что был нанесен точечный удар."В результате авианалета вражеских сил израильской авиации погибли два человека и 15 получили ранения", - говорится в заявлении.По данным центра ЧС, одна из раненых женщина, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240926/beyrut-1974874188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, израиль, обмен пленными между израилем и "хезболлах" в 2008, ливан
В мире, Бейрут, Израиль, Обмен пленными между Израилем и "Хезболлах" в 2008, Ливан
В пригороде Бейрута из-за обстрела со стороны Израиля погибли два человека
В пригороде Бейрута из-за обстрела дома со стороны Израиля погибли два человека
БЕЙРУТ, 26 сен - РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута стали два человека, 15 получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при Минздраве Ливана.
Ранее израильские самолёты нанесли удар по жилому многоэтажному дому в районе Аль-Каим в южном пригороде Бейрута. Пресс-служба армии Израиля заявила, что был нанесен точечный удар.
"В результате авианалета вражеских сил израильской авиации погибли два человека и 15 получили ранения", - говорится в заявлении.
По данным центра ЧС, одна из раненых женщина, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.