https://ria.ru/20240926/beyrut-1974902621.html

В пригороде Бейрута из-за обстрела со стороны Израиля погибли два человека

В пригороде Бейрута из-за обстрела со стороны Израиля погибли два человека - РИА Новости, 26.09.2024

В пригороде Бейрута из-за обстрела со стороны Израиля погибли два человека

Жертвами удара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута стали два человека, 15 получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:47

2024-09-26T16:47

2024-09-26T17:13

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бейрут

израиль

обмен пленными между израилем и "хезболлах" в 2008

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БЕЙРУТ, 26 сен - РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута стали два человека, 15 получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при Минздраве Ливана.Ранее израильские самолёты нанесли удар по жилому многоэтажному дому в районе Аль-Каим в южном пригороде Бейрута. Пресс-служба армии Израиля заявила, что был нанесен точечный удар."В результате авианалета вражеских сил израильской авиации погибли два человека и 15 получили ранения", - говорится в заявлении.По данным центра ЧС, одна из раненых женщина, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240926/beyrut-1974874188.html

https://ria.ru/20240925/izrail-1974723382.html

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Дарья Буймова

в мире, бейрут, израиль, обмен пленными между израилем и "хезболлах" в 2008, ливан