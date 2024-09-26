https://ria.ru/20240926/bespilotnik-1974837474.html
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.09.2024
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:31
2024-09-26T13:31
2024-09-26T13:31
безопасность
курская область
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать шестого сентября текущего года около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240921/bespilotnik-1974036754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, россия
Безопасность, Курская область, Россия
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью