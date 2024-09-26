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Посол США в Китае назвал Вашингтон и Пекин системными противниками - РИА Новости, 26.09.2024
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19:23 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/berns-1974937156.html
Посол США в Китае назвал Вашингтон и Пекин системными противниками
Посол США в Китае назвал Вашингтон и Пекин системными противниками - РИА Новости, 26.09.2024
Посол США в Китае назвал Вашингтон и Пекин системными противниками
Вашингтон и Пекин останутся "системными противниками" на протяжении по меньшей мере еще одного десятилетия, заявил в четверг посол США в КНР Николас Бернс. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:23
2024-09-26T19:23
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
нэнси пелоси
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Вашингтон и Пекин останутся "системными противниками" на протяжении по меньшей мере еще одного десятилетия, заявил в четверг посол США в КНР Николас Бернс. "Мы - системные противники, и думаю, что мы будем продолжать оставаться таковыми еще десятилетие или даже дольше", - сказал Бернс, выступая по видеосвязи из Пекина на организованном Atlantic Council форуме по геополитике, экономике и финансам. "Отношения между США и Китаем остаются крайне соперническими, мы представляем две крупнейшие экономики, две самые сильные военные державы, у нас самый большой потенциал оказывать влияние на другие страны в мире... и поэтому мы должны быть осторожны в том, как строим эти отношения", - сказал американский дипломат, назвав "стратегической дилеммой" необходимость одновременно конкурировать и пытаться "иногда быть партнерами" с КНР. Посол отметил, что странам "в последние 9-10 месяцев удалось стабилизировать двусторонние отношения", фактически прекратившиеся после визита бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань и обнаружения китайского аэростата над территорией США. Сегодня, по оценке Бернса, удалось "восстановить необходимые для успешного сотрудничества каналы связи на министерском уровне". Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшей "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки, привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений.
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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), нэнси пелоси, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Нэнси Пелоси, Дональд Трамп, Джо Байден
Посол США в Китае назвал Вашингтон и Пекин системными противниками

Посол США в КНР: Вашингтон и Пекин продолжат оставаться системными противниками

© AP Photo / Andrew HarnikВоеннослужащие США с флагами США и Китая на фоне Белого дома в Вашингтоне
Военнослужащие США с флагами США и Китая на фоне Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Военнослужащие США с флагами США и Китая на фоне Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Вашингтон и Пекин останутся "системными противниками" на протяжении по меньшей мере еще одного десятилетия, заявил в четверг посол США в КНР Николас Бернс.
"Мы - системные противники, и думаю, что мы будем продолжать оставаться таковыми еще десятилетие или даже дольше", - сказал Бернс, выступая по видеосвязи из Пекина на организованном Atlantic Council форуме по геополитике, экономике и финансам.
"Отношения между США и Китаем остаются крайне соперническими, мы представляем две крупнейшие экономики, две самые сильные военные державы, у нас самый большой потенциал оказывать влияние на другие страны в мире... и поэтому мы должны быть осторожны в том, как строим эти отношения", - сказал американский дипломат, назвав "стратегической дилеммой" необходимость одновременно конкурировать и пытаться "иногда быть партнерами" с КНР.
Посол отметил, что странам "в последние 9-10 месяцев удалось стабилизировать двусторонние отношения", фактически прекратившиеся после визита бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань и обнаружения китайского аэростата над территорией США. Сегодня, по оценке Бернса, удалось "восстановить необходимые для успешного сотрудничества каналы связи на министерском уровне".
Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшей "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки, привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений.
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В миреСШАКитайВашингтон (штат)Нэнси ПелосиДональд ТрампДжо Байден
 
 
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