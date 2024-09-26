https://ria.ru/20240926/benzin-1974799423.html

Новак назвал условие для возобновления экспорта бензина

Новак назвал условие для возобновления экспорта бензина - РИА Новости, 26.09.2024

Новак назвал условие для возобновления экспорта бензина

Экспорт разрешается в том случае, когда на внутреннем рынке избыток того или иного вида топлива, прокомментировал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:51

2024-09-26T11:51

2024-09-26T12:02

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экспорт разрешается в том случае, когда на внутреннем рынке избыток того или иного вида топлива, прокомментировал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак возможность возобновления поставок бензина за рубеж, добавив, что ситуация на рынке нефтепродуктов внутри страны не вызывает опасений."Всегда экспорт разрешается, если есть избыток нефтепродуктов на внутреннем рынке. У нас, например, на дизельное топливо нет запретов на экспорт, потому что его избыток. И он продается и на внутренний рынок, и на экспорт. Что касается бензина, в первую очередь почему сейчас закрыт экспорт, - главная задача обеспечивать внутренний рынок", - сказал Новак в кулуарах РЭН."На рынке нефтепродуктов ситуация стабильная. Рынок полностью обеспечен необходимыми объемами бензина, дизельного топлива. Мы не видим никаких здесь ситуаций, которые бы вызывали опасения", - добавил он.Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240919/aes-1973734864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак