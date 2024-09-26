Новак назвал условие для возобновления экспорта бензина
Новак: экспорт бензина разрешат, если на внутреннем рынке будет избыток
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экспорт разрешается в том случае, когда на внутреннем рынке избыток того или иного вида топлива, прокомментировал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак возможность возобновления поставок бензина за рубеж, добавив, что ситуация на рынке нефтепродуктов внутри страны не вызывает опасений.
"Всегда экспорт разрешается, если есть избыток нефтепродуктов на внутреннем рынке. У нас, например, на дизельное топливо нет запретов на экспорт, потому что его избыток. И он продается и на внутренний рынок, и на экспорт. Что касается бензина, в первую очередь почему сейчас закрыт экспорт, - главная задача обеспечивать внутренний рынок", - сказал Новак в кулуарах РЭН.
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"На рынке нефтепродуктов ситуация стабильная. Рынок полностью обеспечен необходимыми объемами бензина, дизельного топлива. Мы не видим никаких здесь ситуаций, которые бы вызывали опасения", - добавил он.
Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.