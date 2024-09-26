https://ria.ru/20240926/belozerov-1974382102.html

Биография Олега Белозерова

Биография Олега Белозерова - РИА Новости, 26.09.2024

Биография Олега Белозерова

Генеральный директор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Валентинович Белозеров родился 26 сентября 1969 года в городе Вентспилсе... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T01:12

2024-09-26T01:12

2024-09-26T01:12

россия

олег белозеров

ржд

вентспилс

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Генеральный директор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Валентинович Белозеров родился 26 сентября 1969 года в городе Вентспилсе Латвийской ССР (ныне - Латвия). В 1992 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности "экономист, планирование промышленности".В 1998-2000 годах – заместитель коммерческого директора, коммерческий директор, начальник департамента по материально-техническому снабжению и транспорту ОАО "Ленэнерго".В 2000-2000 годах занимал пост заместителя директора ОАО "Грузовое автотранспортное предприятие №21".В 2000-2001 годах работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, был начальником финансово-экономического отдела.В 2001-2002 годах работал в должности заместителя директора по управлению корпоративным имуществом ОАО "ЛОМО".В 2002-2004 годах занимал пост генерального директора ОАО "Российская топливная компания".С июля по ноябрь 2004 года был заместителем руководителя Федерального дорожного агентства.С ноября 2004 года по март 2009 года – руководитель Федерального дорожного агентства.В марте 2009 года был назначен заместителем министра транспорта РФ.11 мая 2015 года распоряжением правительства РФ был назначен на должность первого заместителя министра транспорта Российской Федерации.20 августа 2015 года распоряжением главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева был назначен на должность президента ОАО "РЖД".17 ноября 2017 года назначен генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД".29 марта 2021 года глава правительства РФ Михаил Мишустин переназначил Олега Белозерова на должность генерального директора – председателя правления ОАО "РЖД".Член Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".Председатель Совета Содружества независимых государств по железнодорожному транспорту.Председатель Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП).Представитель Российской Федерации в Деловом совете объединения БРИКС на 2022-2024 годы.Член попечительского совета Русского географического общества.Действительный государственный советник Российской Федерации I класса (2011).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2006), орденом Почета (2010), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2014), III (2019) II (2024) степеней, а также юбилейными медалями и знаками отличия.Имеет благодарности президента Российской Федерации (2006, 2010, 2017, 2019), отмечен почетными грамотами президента РФ (2014) и правительства РФ (2011).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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вентспилс

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, олег белозеров, ржд, вентспилс