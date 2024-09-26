https://ria.ru/20240926/bazhaev-1974897910.html

Тимура Бажаева отпустили из-под ареста, сообщил источник

Тимура Бажаева отпустили из-под ареста, сообщил источник - РИА Новости, 26.09.2024

Тимура Бажаева отпустили из-под ареста, сообщил источник

Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура, против которого возбудили уголовное дело о насилии в отношении полицейского, отпустили из-под ареста, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:31

2024-09-26T16:31

2024-09-26T18:36

муса бажаев

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тимур бажаев

москва

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происшествия

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура, против которого возбудили уголовное дело о насилии в отношении полицейского, отпустили из-под ареста, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Его отпустили из-под ареста, изменив меру пресечения в виде заключения под стражу на обязательство о явке", — сказал собеседник агентства.Арест Бажаева закончился 26 сентября.По версии следствия, 27 июля сын миллиардера, нарушая общественный порядок около комплекса "Лужники" в Москве, вступил в конфликт с сотрудником полиции, "в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти". Московский СК опубликовал видео, где молодой человек нападает на полицейского, наносит удары по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги.Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

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муса бажаев, следственный комитет россии (ск рф), тимур бажаев, москва, россия, происшествия