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Тимура Бажаева отпустили из-под ареста, сообщил источник - РИА Новости, 26.09.2024
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16:31 26.09.2024 (обновлено: 18:36 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/bazhaev-1974897910.html
Тимура Бажаева отпустили из-под ареста, сообщил источник
Тимура Бажаева отпустили из-под ареста, сообщил источник - РИА Новости, 26.09.2024
Тимура Бажаева отпустили из-под ареста, сообщил источник
Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура, против которого возбудили уголовное дело о насилии в отношении полицейского, отпустили из-под ареста, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:31
2024-09-26T18:36
муса бажаев
следственный комитет россии (ск рф)
тимур бажаев
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура, против которого возбудили уголовное дело о насилии в отношении полицейского, отпустили из-под ареста, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Его отпустили из-под ареста, изменив меру пресечения в виде заключения под стражу на обязательство о явке", — сказал собеседник агентства.Арест Бажаева закончился 26 сентября.По версии следствия, 27 июля сын миллиардера, нарушая общественный порядок около комплекса "Лужники" в Москве, вступил в конфликт с сотрудником полиции, "в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти". Московский СК опубликовал видео, где молодой человек нападает на полицейского, наносит удары по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги.Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
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муса бажаев, следственный комитет россии (ск рф), тимур бажаев, москва, россия, происшествия
Муса Бажаев, Следственный комитет России (СК РФ), Тимур Бажаев, Москва, Россия, Происшествия
Тимура Бажаева отпустили из-под ареста, сообщил источник

Сына миллиардера Мусы Бажаева отпустили из-под ареста под обязательство о явке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТимур Бажаев в суде
Тимур Бажаев в суде - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура, против которого возбудили уголовное дело о насилии в отношении полицейского, отпустили из-под ареста, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Его отпустили из-под ареста, изменив меру пресечения в виде заключения под стражу на обязательство о явке", — сказал собеседник агентства.
Арест Бажаева закончился 26 сентября.
По версии следствия, 27 июля сын миллиардера, нарушая общественный порядок около комплекса "Лужники" в Москве, вступил в конфликт с сотрудником полиции, "в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти". Московский СК опубликовал видео, где молодой человек нападает на полицейского, наносит удары по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги.
Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Муса БажаевСледственный комитет России (СК РФ)Тимур БажаевМоскваРоссияПроисшествия
 
 
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