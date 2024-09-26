https://ria.ru/20240926/bayden-1974962318.html
Байден подписал законопроект о временном бюджете
Байден подписал законопроект о временном бюджете - РИА Новости, 27.09.2024
Байден подписал законопроект о временном бюджете
Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект о временном бюджете, предусматривающий продление финансирования американского правительства до 20... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-26T23:49
2024-09-26T23:49
2024-09-27T00:00
сша
в мире
джо байден
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект о временном бюджете, предусматривающий продление финансирования американского правительства до 20 декабря, сообщил Белый дом.Как проинформировали в американской администрации, Байден подписал "закон, предоставляющий ассигнования федеральным ведомствам до 20 декабря 2024 года для продолжения реализации проектов и деятельности правительства США".Действие нынешнего бюджета истекает 30 сентября, одновременно с завершением 2024 финансового года в США.
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сша, в мире, джо байден
Байден подписал законопроект о временном бюджете
Байден подписал проект о временном бюджете, продлевающий финансирование США