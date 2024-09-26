Рейтинг@Mail.ru
Байден подписал законопроект о временном бюджете - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 26.09.2024 (обновлено: 00:00 27.09.2024)
https://ria.ru/20240926/bayden-1974962318.html
Байден подписал законопроект о временном бюджете
Байден подписал законопроект о временном бюджете - РИА Новости, 27.09.2024
Байден подписал законопроект о временном бюджете
Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект о временном бюджете, предусматривающий продление финансирования американского правительства до 20... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-26T23:49
2024-09-27T00:00
сша
в мире
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/07/1474200780_0:114:4304:2535_1920x0_80_0_0_5f5751eb06d1916093687ba9056c3127.jpg
ООН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект о временном бюджете, предусматривающий продление финансирования американского правительства до 20 декабря, сообщил Белый дом.Как проинформировали в американской администрации, Байден подписал "закон, предоставляющий ассигнования федеральным ведомствам до 20 декабря 2024 года для продолжения реализации проектов и деятельности правительства США".Действие нынешнего бюджета истекает 30 сентября, одновременно с завершением 2024 финансового года в США.
https://ria.ru/20240926/ssha-1974726524.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/07/1474200780_741:0:4304:2672_1920x0_80_0_0_6f49a30f0f46ad0dadc923acc7c663dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, джо байден
США, В мире, Джо Байден
Байден подписал законопроект о временном бюджете

Байден подписал проект о временном бюджете, продлевающий финансирование США

© AP Photo / Tony DejakДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Tony Dejak
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект о временном бюджете, предусматривающий продление финансирования американского правительства до 20 декабря, сообщил Белый дом.
Как проинформировали в американской администрации, Байден подписал "закон, предоставляющий ассигнования федеральным ведомствам до 20 декабря 2024 года для продолжения реализации проектов и деятельности правительства США".
Действие нынешнего бюджета истекает 30 сентября, одновременно с завершением 2024 финансового года в США.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Американские сенаторы поддержали временный бюджет страны
Вчера, 00:28
 
СШАВ миреДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала