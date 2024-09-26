Рейтинг@Mail.ru
Суд перенес оглашение приговора сыну Байдена на 12 декабря - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/bayden-1974953989.html
Суд перенес оглашение приговора сыну Байдена на 12 декабря
Суд перенес оглашение приговора сыну Байдена на 12 декабря - РИА Новости, 26.09.2024
Суд перенес оглашение приговора сыну Байдена на 12 декабря
Приговор сыну президента США Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 12 декабря, говорится в постановлении суда в штате... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:55
2024-09-26T21:55
в мире
сша
делавэр
хантер байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952254959_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_2d9630e6edf3c44e69e975844017e965.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Приговор сыну президента США Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 12 декабря, говорится в постановлении суда в штате Делавэр. "Новая дата оглашения приговора назначена на 12 декабря", - говорится в постановлении. Ранее планировалось, что приговор будет оглашен в ноябре, после его переносили на начало декабря. Решение суда будет вынесено уже после выборов президента США, но Байден еще будет исполнять свои обязанности. Ранее адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушении при покупке и хранении револьвера. Присяжные признали Байдена-младшего виновным по всем пунктам, вмененным ему по делу о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права покупать пистолет, однако он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Теперь Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Вынесение приговора по второму уголовному делу против Байдена-младшего по обвинениям в неуплате налогов, которые он признал, назначено на 16 декабря.
https://ria.ru/20240921/bayden-1973955031.html
https://radiosputnik.ru/20240906/khanter-1971117149.html
сша
делавэр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952254959_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_277445d17666e1b2ff51a689755de9ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, делавэр, хантер байден
В мире, США, Делавэр, Хантер Байден
Суд перенес оглашение приговора сыну Байдена на 12 декабря

Приговор сыну Байдена по делу о нарушении хранении оружия вынесут 12 декабря

© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Приговор сыну президента США Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 12 декабря, говорится в постановлении суда в штате Делавэр.
"Новая дата оглашения приговора назначена на 12 декабря", - говорится в постановлении.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Адвокат Трампа прокомментировал дело сына Байдена
21 сентября, 07:33
Ранее планировалось, что приговор будет оглашен в ноябре, после его переносили на начало декабря. Решение суда будет вынесено уже после выборов президента США, но Байден еще будет исполнять свои обязанности.
Ранее адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушении при покупке и хранении револьвера. Присяжные признали Байдена-младшего виновным по всем пунктам, вмененным ему по делу о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права покупать пистолет, однако он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Теперь Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
Вынесение приговора по второму уголовному делу против Байдена-младшего по обвинениям в неуплате налогов, которые он признал, назначено на 16 декабря.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Налоги и наложницы. Хантер Байден пошел на сделку со следствием
6 сентября, 17:06
 
В миреСШАДелавэрХантер Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала