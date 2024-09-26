https://ria.ru/20240926/bayden-1974953989.html
Суд перенес оглашение приговора сыну Байдена на 12 декабря
Суд перенес оглашение приговора сыну Байдена на 12 декабря - РИА Новости, 26.09.2024
Суд перенес оглашение приговора сыну Байдена на 12 декабря
Приговор сыну президента США Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 12 декабря, говорится в постановлении суда в штате... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:55
2024-09-26T21:55
2024-09-26T21:55
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Приговор сыну президента США Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 12 декабря, говорится в постановлении суда в штате Делавэр. "Новая дата оглашения приговора назначена на 12 декабря", - говорится в постановлении. Ранее планировалось, что приговор будет оглашен в ноябре, после его переносили на начало декабря. Решение суда будет вынесено уже после выборов президента США, но Байден еще будет исполнять свои обязанности. Ранее адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушении при покупке и хранении револьвера. Присяжные признали Байдена-младшего виновным по всем пунктам, вмененным ему по делу о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права покупать пистолет, однако он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Теперь Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Вынесение приговора по второму уголовному делу против Байдена-младшего по обвинениям в неуплате налогов, которые он признал, назначено на 16 декабря.
https://ria.ru/20240921/bayden-1973955031.html
https://radiosputnik.ru/20240906/khanter-1971117149.html
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в мире, сша, делавэр, хантер байден
В мире, США, Делавэр, Хантер Байден
Суд перенес оглашение приговора сыну Байдена на 12 декабря
Приговор сыну Байдена по делу о нарушении хранении оружия вынесут 12 декабря
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Приговор сыну президента США Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 12 декабря, говорится в постановлении суда в штате Делавэр.
"Новая дата оглашения приговора назначена на 12 декабря", - говорится в постановлении.
Ранее планировалось, что приговор будет оглашен в ноябре, после его переносили на начало декабря. Решение суда будет вынесено уже после выборов президента США, но Байден еще будет исполнять свои обязанности.
Ранее адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушении при покупке и хранении револьвера. Присяжные признали Байдена-младшего виновным по всем пунктам, вмененным ему по делу о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права покупать пистолет, однако он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Теперь Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
Вынесение приговора по второму уголовному делу против Байдена-младшего по обвинениям в неуплате налогов, которые он признал, назначено на 16 декабря.