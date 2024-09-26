https://ria.ru/20240926/bayden-1974832560.html

Байден дал распоряжения Пентагону по предназначенным Украине средствам

Байден дал распоряжения Пентагону по предназначенным Украине средствам - РИА Новости, 26.09.2024

Байден дал распоряжения Пентагону по предназначенным Украине средствам

Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:14

2024-09-26T13:14

2024-09-26T13:35

украина

министерство обороны сша

джо байден

в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий, говорится в заявлении Белого дома."Я поручил министерству обороны направить все его оставшиеся средства на содействие в сфере безопасности, ...которые были выделены на помощь Украине, к концу моего пребывания на посту (президента)", - говорится в заявлении.Согласно документу, Пентагону разрешается воспользоваться 5,5 миллиарда долларов по условиям инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов ведомства.Отмечается, что министерство также окажет помощь Украине на сумму 2,4 миллиарда долларов в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины", которая позволяет закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ. По условиям этой программы Киев получит средства ПВО, БПЛА, снаряды.

https://ria.ru/20240926/plan-1974743751.html

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украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, министерство обороны сша, джо байден, в мире