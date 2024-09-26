https://ria.ru/20240926/bayden-1974832560.html
Байден дал распоряжения Пентагону по предназначенным Украине средствам
Байден дал распоряжения Пентагону по предназначенным Украине средствам - РИА Новости, 26.09.2024
Байден дал распоряжения Пентагону по предназначенным Украине средствам
Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:14
2024-09-26T13:14
2024-09-26T13:35
украина
министерство обороны сша
джо байден
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий, говорится в заявлении Белого дома."Я поручил министерству обороны направить все его оставшиеся средства на содействие в сфере безопасности, ...которые были выделены на помощь Украине, к концу моего пребывания на посту (президента)", - говорится в заявлении.Согласно документу, Пентагону разрешается воспользоваться 5,5 миллиарда долларов по условиям инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов ведомства.Отмечается, что министерство также окажет помощь Украине на сумму 2,4 миллиарда долларов в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины", которая позволяет закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ. По условиям этой программы Киев получит средства ПВО, БПЛА, снаряды.
https://ria.ru/20240926/plan-1974743751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство обороны сша, джо байден, в мире
Украина, Министерство обороны США, Джо Байден, В мире
Байден дал распоряжения Пентагону по предназначенным Украине средствам
Байден поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства