Рейтинг@Mail.ru
Байден дал распоряжения Пентагону по предназначенным Украине средствам - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 26.09.2024 (обновлено: 13:35 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/bayden-1974832560.html
Байден дал распоряжения Пентагону по предназначенным Украине средствам
Байден дал распоряжения Пентагону по предназначенным Украине средствам - РИА Новости, 26.09.2024
Байден дал распоряжения Пентагону по предназначенным Украине средствам
Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:14
2024-09-26T13:35
украина
министерство обороны сша
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974475167_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_b582bf7a2e2a90d1d423c5f46feeb73a.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий, говорится в заявлении Белого дома."Я поручил министерству обороны направить все его оставшиеся средства на содействие в сфере безопасности, ...которые были выделены на помощь Украине, к концу моего пребывания на посту (президента)", - говорится в заявлении.Согласно документу, Пентагону разрешается воспользоваться 5,5 миллиарда долларов по условиям инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов ведомства.Отмечается, что министерство также окажет помощь Украине на сумму 2,4 миллиарда долларов в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины", которая позволяет закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ. По условиям этой программы Киев получит средства ПВО, БПЛА, снаряды.
https://ria.ru/20240926/plan-1974743751.html
https://ria.ru/20240926/potoki-1974747798.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974475167_337:0:3037:2025_1920x0_80_0_0_48dc536bab7a911e0f84bb217b14582e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, министерство обороны сша, джо байден, в мире
Украина, Министерство обороны США, Джо Байден, В мире
Байден дал распоряжения Пентагону по предназначенным Украине средствам

Байден поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий, говорится в заявлении Белого дома.
"Я поручил министерству обороны направить все его оставшиеся средства на содействие в сфере безопасности, ...которые были выделены на помощь Украине, к концу моего пребывания на посту (президента)", - говорится в заявлении.
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
СМИ спрогнозировали реакцию Байдена на "план победы" Зеленского
Вчера, 06:47
Согласно документу, Пентагону разрешается воспользоваться 5,5 миллиарда долларов по условиям инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов ведомства.
Отмечается, что министерство также окажет помощь Украине на сумму 2,4 миллиарда долларов в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины", которая позволяет закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ. По условиям этой программы Киев получит средства ПВО, БПЛА, снаряды.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
За взрывом "Северных потоков" стоит Байден, заявил Володин
Вчера, 08:03
 
УкраинаМинистерство обороны СШАДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала