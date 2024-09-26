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ВПК Украины за год вырос в шесть раз, утверждает Байден - РИА Новости, 26.09.2024
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00:38 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/bayden-1974728116.html
ВПК Украины за год вырос в шесть раз, утверждает Байден
ВПК Украины за год вырос в шесть раз, утверждает Байден - РИА Новости, 26.09.2024
ВПК Украины за год вырос в шесть раз, утверждает Байден
Президент США Джо Байден в среду выступил с утверждением, что военно-промышленный комплекс Украины за прошедший год вырос в 6 раз, а ВВП страны стабилен и даже... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T00:38
2024-09-26T00:38
украина
сша
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джо байден
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду выступил с утверждением, что военно-промышленный комплекс Украины за прошедший год вырос в 6 раз, а ВВП страны стабилен и даже растёт. "ВПК Украины, закаленный в огне, сегодня в шесть раз больше, чем был год назад", - сказал Байден, выступая на мероприятии по оказанию помощи Киеву в Нью-Йорке, где в эти дни проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Хозяин Белого дома также добавил, что ВВП Украины "стабилен и по-настоящему растет". Как ожидается, в четверг Байден встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. По сообщениям западных СМИ, во время пребывания Зеленского в американской столице власти США намерены объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 8 миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки Украине новой военной помощи не помогут изменить ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974727142.html
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украина, сша, киев, джо байден, владимир зеленский, оон, в мире
Украина, США, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский, ООН, В мире
ВПК Украины за год вырос в шесть раз, утверждает Байден

Байден: ВПК Украины за год вырос в шесть раз, а ВВП стабилен и растет

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду выступил с утверждением, что военно-промышленный комплекс Украины за прошедший год вырос в 6 раз, а ВВП страны стабилен и даже растёт.
"ВПК Украины, закаленный в огне, сегодня в шесть раз больше, чем был год назад", - сказал Байден, выступая на мероприятии по оказанию помощи Киеву в Нью-Йорке, где в эти дни проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
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Хозяин Белого дома также добавил, что ВВП Украины "стабилен и по-настоящему растет".
Как ожидается, в четверг Байден встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. По сообщениям западных СМИ, во время пребывания Зеленского в американской столице власти США намерены объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 8 миллиардов долларов.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки Украине новой военной помощи не помогут изменить ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.
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УкраинаСШАКиевДжо БайденВладимир ЗеленскийООНВ мире
 
 
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