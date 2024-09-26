https://ria.ru/20240926/bayden-1974728116.html

ВПК Украины за год вырос в шесть раз, утверждает Байден

ВПК Украины за год вырос в шесть раз, утверждает Байден - РИА Новости, 26.09.2024

ВПК Украины за год вырос в шесть раз, утверждает Байден

Президент США Джо Байден в среду выступил с утверждением, что военно-промышленный комплекс Украины за прошедший год вырос в 6 раз, а ВВП страны стабилен и даже... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T00:38

2024-09-26T00:38

2024-09-26T00:38

украина

сша

киев

джо байден

владимир зеленский

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974475167_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_b582bf7a2e2a90d1d423c5f46feeb73a.jpg

ООН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду выступил с утверждением, что военно-промышленный комплекс Украины за прошедший год вырос в 6 раз, а ВВП страны стабилен и даже растёт. "ВПК Украины, закаленный в огне, сегодня в шесть раз больше, чем был год назад", - сказал Байден, выступая на мероприятии по оказанию помощи Киеву в Нью-Йорке, где в эти дни проходит неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Хозяин Белого дома также добавил, что ВВП Украины "стабилен и по-настоящему растет". Как ожидается, в четверг Байден встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. По сообщениям западных СМИ, во время пребывания Зеленского в американской столице власти США намерены объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 8 миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки Украине новой военной помощи не помогут изменить ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974727142.html

https://ria.ru/20240925/ssha-1974683406.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, киев, джо байден, владимир зеленский, оон, в мире