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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей - РИА Новости, 26.09.2024
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23:08 26.09.2024 (обновлено: 23:20 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/bastrykin-1974959014.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей - РИА Новости, 26.09.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на бригаду врачей в Москве, сообщается в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T23:08
2024-09-26T23:20
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на бригаду врачей в Москве, сообщается в Telegram-канале СК. "Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову Андрею Александровичу возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.Как уточнили в ведомстве, по данным в соцсетях, в одном из районов Москвы к 24-летнему мигранту прибыла бригада врачей. Во время осмотра молодой человек повел себя неадекватно и набросился на медиков, а потом пытался оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, прибывших его задержать.Следственные органы проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей за хулиганство.
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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на бригаду врачей в Москве, сообщается в Telegram-канале СК.
«
"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову Андрею Александровичу возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.
Как уточнили в ведомстве, по данным в соцсетях, в одном из районов Москвы к 24-летнему мигранту прибыла бригада врачей. Во время осмотра молодой человек повел себя неадекватно и набросился на медиков, а потом пытался оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, прибывших его задержать.
Следственные органы проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей за хулиганство.
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ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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