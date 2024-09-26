https://ria.ru/20240926/bastrykin-1974959014.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей - РИА Новости, 26.09.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на бригаду врачей в Москве, сообщается в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T23:08

2024-09-26T23:08

2024-09-26T23:20

происшествия

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на бригаду врачей в Москве, сообщается в Telegram-канале СК. "Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову Андрею Александровичу возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.Как уточнили в ведомстве, по данным в соцсетях, в одном из районов Москвы к 24-летнему мигранту прибыла бригада врачей. Во время осмотра молодой человек повел себя неадекватно и набросился на медиков, а потом пытался оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, прибывших его задержать.Следственные органы проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей за хулиганство.

https://ria.ru/20240923/domodedovo-1974220800.html

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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)