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ПСБ открыл второй Центр уличного баскетбола в ДНР - РИА Новости, 26.09.2024
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20:06 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/basketbol-1974943018.html
ПСБ открыл второй Центр уличного баскетбола в ДНР
ПСБ открыл второй Центр уличного баскетбола в ДНР - РИА Новости, 26.09.2024
ПСБ открыл второй Центр уличного баскетбола в ДНР
ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Макеевке ДНР в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:06
2024-09-26T20:06
россия
донецкая народная республика
псб (банк псб)
петр фрадков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Макеевке ДНР в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям", сообщает пресс-служба банка. Это второй объект международного класса, построенный банком в Донецкой Народной Республике, и пятый - на территориях новых субъектов РФ. В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, заместитель председателя Банка России Сергей Белов, глава ДНР Денис Пушилин, заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц, а также заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко. Отмечается, что новый объект социальной инфраструктуры расположен в Кировском районе города рядом со стадионом "Авангард". Центр уличного баскетбола полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволяет проводить на нем соревнования любого уровня — от региональных до международных. На площади 3000 квадратных метров размещены баскетбольная площадка на два кольца для игры в формате 5х5, пять игровых зон для баскетбола 3х3 с экологичным износостойким всепогодным профессиональным покрытием, мобильные трибуны для зрителей, а также зона с тренажерами и пространство для сдачи норм ГТО. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих. "Центр уличного баскетбола в Макеевке построен ПСБ в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям", благодаря которому жители уже 20 регионов по всей стране получили дополнительные возможности для занятий спортом. Наши объекты ежедневно посещают взрослые и дети, профессионалы и любители, объединенные любовью к движению и активному образу жизни. И конечно, как и все наши центры, реализованные в рамках проекта "ПСБ - Детям", этот станет местом притяжения детей и молодежи, а профессиональным юниорам пожелаю самых красочных побед!" – сказал Фрадков. Кроме того, одновременно с запуском Центра уличного баскетбола ПСБ открыл в Макеевке еще один объект для активного отдыха – детскую площадку, где для ребят обустроено пространство для подвижных игр, а для их родителей – места отдыха.
https://ria.ru/20240905/psb-1970878183.html
https://ria.ru/20240816/sportsmeny-1966547137.html
https://ria.ru/20240607/sportinfrastruktura-1951411772.html
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россия, донецкая народная республика, псб (банк псб), петр фрадков
Россия, Донецкая Народная Республика, ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков

ПСБ открыл второй Центр уличного баскетбола в ДНР

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПСБ открыл второй Центр уличного баскетбола в ДНР
ПСБ открыл второй Центр уличного баскетбола в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
ПСБ открыл второй Центр уличного баскетбола в ДНР
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Макеевке ДНР в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям", сообщает пресс-служба банка.
Это второй объект международного класса, построенный банком в Донецкой Народной Республике, и пятый - на территориях новых субъектов РФ.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
ПСБ открыл юбилейный Центр уличного баскетбола
5 сентября, 17:26
В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, заместитель председателя Банка России Сергей Белов, глава ДНР Денис Пушилин, заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц, а также заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко.
Отмечается, что новый объект социальной инфраструктуры расположен в Кировском районе города рядом со стадионом "Авангард". Центр уличного баскетбола полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволяет проводить на нем соревнования любого уровня — от региональных до международных. На площади 3000 квадратных метров размещены баскетбольная площадка на два кольца для игры в формате 5х5, пять игровых зон для баскетбола 3х3 с экологичным износостойким всепогодным профессиональным покрытием, мобильные трибуны для зрителей, а также зона с тренажерами и пространство для сдачи норм ГТО. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих.
Призеры соревнований по метанию копья среди женщин (российский зачет) на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге (слева направо): Элла Кузнецова - 2-е место, Валерия Путилина - 1-е место, Александра Перова - 3-е место - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Около 1000 спортсменов участвуют в ПСБ чемпионате России по легкой атлетике
16 августа, 11:26
"Центр уличного баскетбола в Макеевке построен ПСБ в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям", благодаря которому жители уже 20 регионов по всей стране получили дополнительные возможности для занятий спортом. Наши объекты ежедневно посещают взрослые и дети, профессионалы и любители, объединенные любовью к движению и активному образу жизни. И конечно, как и все наши центры, реализованные в рамках проекта "ПСБ - Детям", этот станет местом притяжения детей и молодежи, а профессиональным юниорам пожелаю самых красочных побед!" – сказал Фрадков.
Кроме того, одновременно с запуском Центра уличного баскетбола ПСБ открыл в Макеевке еще один объект для активного отдыха – детскую площадку, где для ребят обустроено пространство для подвижных игр, а для их родителей – места отдыха.
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
ПСБ и Минспорта РФ на ПМЭФ договорились развивать спортинфраструктуру
7 июня, 16:06
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаПСБ (Банк ПСБ)Петр Фрадков
 
 
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