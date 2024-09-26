https://ria.ru/20240926/banki-1974725906.html

Т-Банк и "Сбер" сделают возможным видеть в приложениях счета обоих банков

Т-Банк и "Сбер" сделают возможным видеть в приложениях счета обоих банков - РИА Новости, 26.09.2024

Т-Банк и "Сбер" сделают возможным видеть в приложениях счета обоих банков

Т-Банк и Сбербанк в 2025 году планируют в полном объеме запустить друг для друга возможность видеть и использовать в приложениях счета другого банка, сообщил... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T00:18

2024-09-26T00:18

2024-09-26T00:18

сбербанк россии

экономика

сбер

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Т-Банк и Сбербанк в 2025 году планируют в полном объеме запустить друг для друга возможность видеть и использовать в приложениях счета другого банка, сообщил вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов. "Мы запустили пилот со "Сбером" (возможности видеть и использовать в банковских приложениях счета другого банка - ред.), пока тестируем, собираем обратную связь от клиентов, смотрим, какие необходимы доработки. Следующий шаг - это постепенное масштабирование пилота на новые группы пользователей. В 2025 году мы планируем запуститься в полном объеме", - сказал Хромов в интервью изданию "Коммерсант". Топ-менеджер отметил, что сейчас россиянин является клиентом в среднем двух-трех банков одновременно, а следовательно, пользуется двумя-тремя приложениями. Поэтому было принято решение упростить клиентский путь - теперь все можно будет делать в одном приложении. Так, по его словам, клиенту дается возможность сразу увидеть, сколько у него средств в другом банке, и перевести нужную сумму со счета на счет, не перемещаясь между приложениями. Кроме того, он подчеркнул, что когда банки видят больше счетов и операций клиента, они могут предложить ему более персонализированные продукты, более подходящие именно для него решения, к примеру индивидуальные условия по кредитам.

https://ria.ru/20240905/sberbank-1970783053.html

https://realty.ria.ru/20240816/sbermobajl-1966557171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сбербанк россии, экономика, сбер