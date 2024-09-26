https://ria.ru/20240926/bank-1974957717.html

ЦБ рассмотрит возможность внедрения стандарта для автокредитования

ЦБ рассмотрит возможность внедрения стандарта для автокредитования - РИА Новости, 26.09.2024

ЦБ рассмотрит возможность внедрения стандарта для автокредитования

Банк России при успешной реализации ипотечного стандарта для банков РФ рассмотрит возможность внедрения стандарта для автокредитования, сказал руководитель... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T22:46

2024-09-26T22:46

2024-09-26T22:46

экономика

россия

сочи

михаил мамута

центральный банк рф (цб рф)

"дом.рф"

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СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Банк России при успешной реализации ипотечного стандарта для банков РФ рассмотрит возможность внедрения стандарта для автокредитования, сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Мы вместе с "Дом.РФ" и вместе с банками ведем большую работу, чтобы сделать ипотечный рынок более прозрачным, понятным и безрисковым. Здесь Минфин РФ наш надежный партнер, в том числе и в рамках Комитета по стандартам деятельности кредитных организаций… это новый инструментарий, который позволяет совместно вырабатывать квазирегулирование по рискам по своей природе и по нормативному регулированию, однако применяемое в порядке установления самим банковским сообществом совместно с регулятором", - отметил он на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России. По его словам, несколько дней назад была определена финальная редакция ипотечного стандарта. Стандарт позволит в значительной степени урегулировать, исключить реализацию негативных практик на рынке ипотеки, которые бы приводили к надуванию пузыря или к рискам на микроуровнях для конкретного заемщика за счет различных перекосов ценообразования, политики скидок, непрозрачности разных условий кредитования. "Я бы сказал, что новый качественный шаг вперед. Я думаю, что мы системой стандартов деятельности кредитных организаций будем пользоваться и дальше. С ипотеки мы начали, но если этот эксперимент окажется удачным, то мы рассчитываем в автокредитовании применить такой же инструментарий", - обратил внимание он.

https://realty.ria.ru/20240926/nabiullina-1974879340.html

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экономика, россия, сочи, михаил мамута, центральный банк рф (цб рф), "дом.рф"