https://ria.ru/20240926/bajden-1974842300.html

Байден проведет встречу контактной группы по Украине

Байден проведет встречу контактной группы по Украине - РИА Новости, 26.09.2024

Байден проведет встречу контактной группы по Украине

Президент США Джо Байден в октябре проведет встречу лидеров стран контактной группы по обороне Украины, говорится в заявлении Белого дома. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:53

2024-09-26T13:53

2024-09-26T13:53

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в октябре проведет встречу лидеров стран контактной группы по обороне Украины, говорится в заявлении Белого дома. "Я соберу встречу контактной группы по обороне Украины в Германии на уровне лидеров в следующем месяце, чтобы согласовать меры более 50 стран", - указано в релизе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240424/bayden-1942113330.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато