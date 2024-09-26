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Байден проведет встречу контактной группы по Украине - РИА Новости, 26.09.2024
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13:53 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/bajden-1974842300.html
Байден проведет встречу контактной группы по Украине
Байден проведет встречу контактной группы по Украине - РИА Новости, 26.09.2024
Байден проведет встречу контактной группы по Украине
Президент США Джо Байден в октябре проведет встречу лидеров стран контактной группы по обороне Украины, говорится в заявлении Белого дома. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:53
2024-09-26T13:53
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в октябре проведет встречу лидеров стран контактной группы по обороне Украины, говорится в заявлении Белого дома. "Я соберу встречу контактной группы по обороне Украины в Германии на уровне лидеров в следующем месяце, чтобы согласовать меры более 50 стран", - указано в релизе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Байден проведет встречу контактной группы по Украине

Байден в октябре проведет встречу лидеров контактной группы по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в октябре проведет встречу лидеров стран контактной группы по обороне Украины, говорится в заявлении Белого дома.
"Я соберу встречу контактной группы по обороне Украины в Германии на уровне лидеров в следующем месяце, чтобы согласовать меры более 50 стран", - указано в релизе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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