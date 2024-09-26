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Багреева: свыше 500 млн руб сэкономил нацпроект производителям медизделий
Багреева: свыше 500 млн руб сэкономил нацпроект производителям медизделий - РИА Новости, 26.09.2024
Багреева: свыше 500 млн руб сэкономил нацпроект производителям медизделий
Производители медицинских изделий и лекарственных средств сэкономили свыше 517 миллионов рублей благодаря национальному проекту "Производительность труда",... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:15
2024-09-26T09:15
2024-09-26T11:19
москва
мария багреева
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Производители медицинских изделий и лекарственных средств сэкономили свыше 517 миллионов рублей благодаря национальному проекту "Производительность труда", рассказала заммэра столицы руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Она обратила внимание, что столичные компании медицинской промышленности с помощью инструментов нацпроекта "Производительность труда" увеличивают свою эффективность."К настоящему времени к нацпроекту присоединились 16 столичных производителей медицинских изделий и лекарственных средств, из них 11 завершили его пилотную часть. Они смогли ускорить производственные процессы в среднем на 36% и на 73% увеличить выпуск продукции. За счет оптимизации бизнес-процессов производители медизделий и лекарств сэкономили более 517 миллионов рублей", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.В сообщении указывается, что инструменты нацпроекта позволили производителю "Гельтек-Медика" вдвое ускорить выпуск геля для проведения ультразвуковых исследований. Так, время производства партии геля уменьшилось на 76% – до 10 часов, а выпуск продукции вырос более чем в два раза – с 33 до 70 литров геля на одного сотрудника в час. Общий экономический эффект от участия предприятия в нацпроекте достиг 10 миллионов рублей.Производитель медицинской техники АО "ТЗМОИ" оптимизировал выпуск шкафов для сушки и хранения терапевтического оборудования. В частности, время изготовления продукции сократилось на 33% – до 168 часов, а выработка выросла с 0,46 до 0,69 штуки на сотрудника в месяц. В ближайшие пять лет компания сэкономит свыше 110 миллионов рублей, уточняется в пресс-релизе.Компании "ГемаТех" увеличила благодаря нацпроекту выпуск медицинских изделий для людей с нарушением функции выделения. Теперь процесс изготовления одной партии изделий объемом 166 тысяч штук занимает 196 часов вместо 219, а выработка выросла на 10% – до 2568 штук на человека в час. При этом экономический эффект от участия компании в нацпроекте составил порядка 83 миллиона рублей.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в нацпроекте за 2,5 года приняли участие 419 предприятий города. Нацпроект "Производительность труда" – мера господдержки бизнеса, которая в столице реализуется с начала 2022 года за счет средств городского бюджета. Она способствует увеличению объемов выпускаемой продукции и сокращению производственных издержек.
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РИА Новости
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москва, мария багреева
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Производители медицинских изделий и лекарственных средств сэкономили свыше 517 миллионов рублей благодаря национальному проекту "Производительность труда", рассказала заммэра столицы руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она обратила внимание, что столичные компании медицинской промышленности с помощью инструментов нацпроекта "Производительность труда" увеличивают свою эффективность.
"К настоящему времени к нацпроекту присоединились 16 столичных производителей медицинских изделий и лекарственных средств, из них 11 завершили его пилотную часть. Они смогли ускорить производственные процессы в среднем на 36% и на 73% увеличить выпуск продукции. За счет оптимизации бизнес-процессов производители медизделий и лекарств сэкономили более 517 миллионов рублей", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.
В сообщении указывается, что инструменты нацпроекта позволили производителю "Гельтек-Медика" вдвое ускорить выпуск геля для проведения ультразвуковых исследований. Так, время производства партии геля уменьшилось на 76% – до 10 часов, а выпуск продукции вырос более чем в два раза – с 33 до 70 литров геля на одного сотрудника в час. Общий экономический эффект от участия предприятия в нацпроекте достиг 10 миллионов рублей.
Производитель медицинской техники АО "ТЗМОИ" оптимизировал выпуск шкафов для сушки и хранения терапевтического оборудования. В частности, время изготовления продукции сократилось на 33% – до 168 часов, а выработка выросла с 0,46 до 0,69 штуки на сотрудника в месяц. В ближайшие пять лет компания сэкономит свыше 110 миллионов рублей, уточняется в пресс-релизе.
Компании "ГемаТех" увеличила благодаря нацпроекту выпуск медицинских изделий для людей с нарушением функции выделения. Теперь процесс изготовления одной партии изделий объемом 166 тысяч штук занимает 196 часов вместо 219, а выработка выросла на 10% – до 2568 штук на человека в час. При этом экономический эффект от участия компании в нацпроекте составил порядка 83 миллиона рублей.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в нацпроекте за 2,5 года приняли участие 419 предприятий города. Нацпроект "Производительность труда" – мера господдержки бизнеса, которая в столице реализуется с начала 2022 года за счет средств городского бюджета. Она способствует увеличению объемов выпускаемой продукции и сокращению производственных издержек.