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Бабушкин: астраханские корабелы спустили на воду два земснаряда - РИА Новости, 26.09.2024
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Астраханская область - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Астраханская область
 
14:52 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/babushkin-1974865873.html
Бабушкин: астраханские корабелы спустили на воду два земснаряда
Бабушкин: астраханские корабелы спустили на воду два земснаряда - РИА Новости, 26.09.2024
Бабушкин: астраханские корабелы спустили на воду два земснаряда
Астраханские корабелы в один день торжественно спустили на воду два земснаряда с роторным и фрезерным рыхлителями, сообщил губернатор Астраханской области Игорь РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:52
2024-09-26T14:52
астраханская область
игорь бабушкин
объединенная судостроительная корпорация
гтлк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Астраханские корабелы в один день торжественно спустили на воду два земснаряда с роторным и фрезерным рыхлителями, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Новые дноуглубительные суда универсальны и высокоэффективны. Они подходят для работы с илом, топким грунтом, песком, глиной и гравием. Производительность новых земснарядов составляет 900 кубометров грунта в час. Земснаряды позволят поддерживать заданные глубины на судоходных каналах и помогут решать проблемы обмеления водоемов. "На производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта ОСК на воду спустили сразу два судна. Земснаряды с роторным и фрезерным рыхлителями проектов 93.159 и 93.159.1 построены астраханскими корабелами по заказу ГТЛК для нужд Федерального агентства морского и речного транспорта", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале. Ранее астраханские верфи уже сдали в эксплуатацию два судна данной серии. В настоящее время они работают в Волго-Каспийском морском судоходном канале и на Северной Двине. По данным губернатора, впереди у астраханских корабелов еще много работы: в 2023 году были заключены договоры еще на шесть земснарядов, строительство трех из них уже началось.
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игорь бабушкин, объединенная судостроительная корпорация, гтлк
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Объединенная судостроительная корпорация, ГТЛК

Бабушкин: астраханские корабелы спустили на воду два земснаряда

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramАстраханские корабелы спустили на воду 2 земснаряда
Астраханские корабелы спустили на воду 2 земснаряда - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Астраханские корабелы в один день торжественно спустили на воду два земснаряда с роторным и фрезерным рыхлителями, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Новые дноуглубительные суда универсальны и высокоэффективны. Они подходят для работы с илом, топким грунтом, песком, глиной и гравием. Производительность новых земснарядов составляет 900 кубометров грунта в час. Земснаряды позволят поддерживать заданные глубины на судоходных каналах и помогут решать проблемы обмеления водоемов.
© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramАстраханские корабелы спустили на воду 2 земснаряда
Астраханские корабелы спустили на воду 2 земснаряда - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Астраханские корабелы спустили на воду 2 земснаряда
"На производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта ОСК на воду спустили сразу два судна. Земснаряды с роторным и фрезерным рыхлителями проектов 93.159 и 93.159.1 построены астраханскими корабелами по заказу ГТЛК для нужд Федерального агентства морского и речного транспорта", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале.
Ранее астраханские верфи уже сдали в эксплуатацию два судна данной серии. В настоящее время они работают в Волго-Каспийском морском судоходном канале и на Северной Двине. По данным губернатора, впереди у астраханских корабелов еще много работы: в 2023 году были заключены договоры еще на шесть земснарядов, строительство трех из них уже началось.
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Астраханская областьИгорь БабушкинОбъединенная судостроительная корпорацияГТЛК
 
 
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