https://ria.ru/20240926/babushkin-1974865873.html

Бабушкин: астраханские корабелы спустили на воду два земснаряда

Бабушкин: астраханские корабелы спустили на воду два земснаряда - РИА Новости, 26.09.2024

Бабушкин: астраханские корабелы спустили на воду два земснаряда

Астраханские корабелы в один день торжественно спустили на воду два земснаряда с роторным и фрезерным рыхлителями, сообщил губернатор Астраханской области Игорь РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:52

2024-09-26T14:52

2024-09-26T14:52

астраханская область

игорь бабушкин

объединенная судостроительная корпорация

гтлк

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Астраханские корабелы в один день торжественно спустили на воду два земснаряда с роторным и фрезерным рыхлителями, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Новые дноуглубительные суда универсальны и высокоэффективны. Они подходят для работы с илом, топким грунтом, песком, глиной и гравием. Производительность новых земснарядов составляет 900 кубометров грунта в час. Земснаряды позволят поддерживать заданные глубины на судоходных каналах и помогут решать проблемы обмеления водоемов. "На производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта ОСК на воду спустили сразу два судна. Земснаряды с роторным и фрезерным рыхлителями проектов 93.159 и 93.159.1 построены астраханскими корабелами по заказу ГТЛК для нужд Федерального агентства морского и речного транспорта", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале. Ранее астраханские верфи уже сдали в эксплуатацию два судна данной серии. В настоящее время они работают в Волго-Каспийском морском судоходном канале и на Северной Двине. По данным губернатора, впереди у астраханских корабелов еще много работы: в 2023 году были заключены договоры еще на шесть земснарядов, строительство трех из них уже началось.

https://ria.ru/20240802/tanker-khimovoz-1963728625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь бабушкин, объединенная судостроительная корпорация, гтлк